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У РНБО відповіли, чи можливо заблокувати Telegram в Україні

28 лютого 2024 21:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У РНБО відповіли, чи можливо заблокувати Telegram в Україні
Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що заблокувати Telegram в Україні неможливо. За його словами, наразі це питання так не стоїть.

Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у середу, 28 лютого.

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Коваленко наголосив, що потрібно розділяти медіа в Telegram, які читають люди, а також спілкування між собою.

За його словами, читати медіа і користуватися месенджером в спілкуванні та пересилати чутливі документи — це різні речі. Він зазначив, що на це потрібно звернути увагу.

"Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки. Просто потрібно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО. І далі душити проросійські сегменти медіаполя разом", — наголосив Коваленко.

Він зазначив, щодо спілкування в месенджері вже потрібно говорити і пояснювати, чому важливо дотримуватися певних правил. За його словами, це окрема розмова про безпеку, тому він за те, щоб розділяти ці поняття.

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Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 лютого Комітет з питань свободи слова Верховної Ради України провів круглий стіл. Учасники дійшли висновку, що потрібно шукати метод, як заборонити месенджер Telegram в Україні.

Також українські спецслужби причиною загрози від Telegram називають величезну кількість російської пропаганди. Тому варіантів вирішення два — комунікація влади з власниками мережі й ТГ-каналів, або блокування платформи, як свого часу було з "ВКонтакте" та "Однокласниками". 

РНБО
українці
соцмережі
Україна
Telegram

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