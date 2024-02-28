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В СНБО ответили, возможно ли заблокировать Telegram в Украине

28 февраля 2024 21:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В СНБО ответили, возможно ли заблокировать Telegram в Украине
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что заблокировать Telegram в Украине невозможно. По его словам, сейчас этот вопрос так не стоит.

Об этом Андрей Коваленко сообщил в Telegram в среду, 28 февраля.

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Коваленко подчеркнул, что нужно разделять медиа в Telegram, которые читают люди, а также общение между собой.

По его словам, читать медиа и пользоваться мессенджером в общении и пересылать чувствительные документы — это разные вещи. Он отметил, что на это нужно обратить внимание.

"Проукраинские медиа в ТГ выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. И это важная составляющая инфобезопасности. Просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО. И дальше душить пророссийские сегменты медиаполя вместе", — подчеркнул Коваленко.

Он отметил, относительно общения в мессенджере уже нужно говорить и объяснять, почему важно придерживаться определенных правил. По его словам, это отдельный разговор о безопасности, поэтому он за то, чтобы разделять эти понятия.

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Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, 28 февраля Комитет по свободе слова Верховной Рады Украины провел круглый стол. Участники пришли к выводу, что нужно искать метод как запретить мессенджер Telegram в Украине.

Также украинские спецслужбы причиной угрозы от Telegram называют огромное количество российской пропаганды. Поэтому вариантов решения два — коммуникация власти с владельцами сети и ТГ-каналов, или блокировка платформы, как в свое время было с "ВКонтакте" и "Одноклассниками".

СНБО
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