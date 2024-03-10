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Председатель комитета ВРУ по свободе слова прокомментировал возможный запрет Telegram

10 марта 2024 16:15
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Председатель комитета ВРУ по свободе слова прокомментировал возможный запрет Telegram
Председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" телеграмм-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь даже шла о возможном запрете мессенджеру в Украине.

Детальнее об этом в интервью Новини.LIVE рассказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Разговоры о потенциальном запрещении этого популярного мессенджера в Украине были вызваны отсутствием коммуникации с администрацией Telegram.

В то время как Facebook и YouTube в коммуникации с украинским правительством блокируют российские пропагандистские и порой даже геноцидальные нарративы, Telegram поддерживал политику абсолютной свободы в интернете.

"Но когда США обвинили Telegram в том, что они распространяют информацию, связанную с террористической организацией ИГИЛ и дали целый перечень. Начался судебный процесс, который угрожал "Телеграмму" миллиардными долларовыми штрафами", — пояснил нардеп.

После этого вопрос решился очень быстро. С украинскими властями администрация также начала идти на контакт.

"Просто вопрос того, чтобы российский нарратив не распространялся никакими каналами, для нас это вопрос жизни и смерти. Поэтому я могу только поздравить, что администрация "Телеграмм" пошла на сотрудничество", — сказал Ярослав Юрчишин.

Итак, в ближайшее время речь о блокировании Telegram в Украине не идет.

Напомним, в Украине могут быть введены проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов.

Между тем, глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что заблокировать Telegram в Украине невозможно.

СМИ
Ярослав Юрчишин
Telegram
пропаганда
запрет

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