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В Telegram заблокировали украинские боты для передачи данных Силам обороны, — журналист

28 апреля 2024 23:47
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Telegram заблокировали украинские боты для передачи данных Силам обороны, — журналист
Приложение Telegram на экране смартфона. Фото иллюстративное: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Telegram не работают официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны. Их на фоне призывов к запрету мессенджера в Украине заблокировали.

Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщил журналист Константин Рыженко.

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В Telegram заблокировали украинские боты для передачи данных Силам обороны, — Константин Рыженко - фото 1
Скриншот сообщения Константина Риженка

Какие украинские Telegram-боты не работают

Рыженко сообщил, что пока недоступны: бот "єВорог", официальные боты ГУР и СБУ, бот-координатор с юга Украины, бот ПВО для отслеживания "Шахедов".

В Telegram заблокировали украинские боты для передачи данных Силам обороны, — Константин Рыженко - фото 2
Не работает официальный бот ГУР. Скриншот перехода по ссылке на бот.

По словам журналиста, из-за слухов о подконтрольности Telegram ФСБ основатель мессенджера заявил, что будет удалять боты для передачи координат и у украинцев, и у россиян.

Также Рыженко подчеркнул, что кроме настоящих украинских ботов в мессенджере, есть множество фальшивых. В частности, у бота "єВорог" всегда было немало клонов, которые собирали данные о пользователях и передавали эту информацию российским спецслужбам. Такие боты, к сожалению, до сих пор работают, поэтому важно не переходить по этим ссылкам, чтобы не помогать врагу.

В Telegram заблокировали украинские боты для передачи данных Силам обороны, — Константин Рыженко - фото 3
Фейковые боты "єВорог", которые до сих пор работают. Скриншот.

Напомним, в Украине разрабатывается законопроект об усилении ответственности за распространение российской пропаганды в медиа. В частности, планируют регулировать вражескую дезинформацию в Telegram, TikTok и на YouTube.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде прокомментировали возможность блокирования мессенджера Telegram в Украине. Председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин отметил, что для блокирования мессенджера должно быть решение СНБО, а это возможно только в случае критической ситуации с утечкой информации.

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