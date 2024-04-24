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В Україні готують законопроєкт про боротьбу з дезінформацією в Telegram та TikTok

24 квітня 2024 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні готують законопроєкт про боротьбу з дезінформацією в Telegram та TikTok
Месенджер Telegram. Фото: Shutterstock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки, Служба безпеки України та народні депутати з кінця березня 2024-го року розробляють законопроєкт про посилення відповідальності за поширення російської пропаганди в медіа. Регулювати ворожу дезінформацію хочуть також в класичних ЗМІ та соцмережах. Зокрема, йдеться про Telegram, TikTok та YouTube.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко для Forbes у середу, 24 квітня. 

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На підставі документа влада України вимагатиме від соцмереж блокувати той чи інший канал.

"Для YouTube або TikTok це буде аргументом, чому в Україні потрібно заблокувати такі ресурси, як уже заблокований канал Діани Панченко", — зазначив Коваленко.

Станом на 19 квітня заблокували вже 200 YouTube-каналів та 24 акаунти в ТікТок.

До того ж планують прийняти європейський Digital Service Act, який передбачає низку вимог до соцмереж, зокрема щодо модерації контенту, прозорості, представництва тощо.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поділився своїми думками щодо вирішення проблеми з соціальною мережею Telegram. Він пропонує законодавчо зобов'язати всі Telegram-канали реєструватися, щоб визначити, хто стоїть за кожним медіаресурсом, оскільки Telegram набув статусу засобу масової інформації.

Також Росія могла використовувати Telegram для поширення ІПСО щодо корупції в Україні. Як було встановлено, три чверті таких фейків поширювалися через месенджер.

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ЦПД

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