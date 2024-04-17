Три чверті фейкових новин про корупцію в Україні поширювали через Telegram — дослідження

Месенджер Telegram. Фото ілюстративне: depositphotos

Росія могла використовувати Telegram для поширення ІПСО щодо корупції в Україні. Як було встановлено, три чверті таких фейків поширювалися через месенджер.

Про це повідомив аналітик Osavul Федір Кудрін на брифінгу в "Укрінформі".

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Як зазначається, такі дані були оприлюднені в момент презентації дослідження "Аналіз російських інформаційних загроз на тему корупції в українському медіапросторі". В ньому йдеться про те, що в інформаційних атаках Росії проти України, ворог активно використовує тему корупції.

"Telegram є дуже великим джерелом розповсюдження дезінформації. Напевно, три чверті загроз, які були виявлені нашою аналітичною командою корупції, мають походження з Telegram. І в Україні, і ще більшою мірою на Заході Telegram є місцем, де поширюються різні конспірологічні думки", — сказав Кудрін.

Аналітик зауважив, що проаналізувавши понад 130 тисяч інформаційних повідомлень у другому півріччі минулого року, дослідники виявили 86 загрозливих інформаційних інцидентів. Також було виявлено 418 джерел, які раніше були задіяні в інформатаках, 462 афілійовані з Росією джерела та 223 боти. І це все, на його думку, можуть переглядати США.

"У США є ціла низка прихильників теорії QAnon і противників еліт США та питань підтримки України — вони взаємодіють через Telegram і Росія всіляко це підтримує. Медіаімперія проросійських каналів також знаходиться в Telegram", — зазначив Кудрін під час презентації матеріалу.

Ситуація з Telegram в Україні — останні події

Нагадаємо, на початку березня уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" Telegram-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Йшлося навіть про можливу заборону месенджера в Україні.

Також в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступали народні депутати.

Вже 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram.

А голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявив, що у Європі зростає обурення щодо Telegram через піратство та незахищеність персональних даних. Месенджер популярний лише в країнах третього світу.