Три четверти фейковых новостей о коррупции в Украине распространяли через Telegram — исследование

Мессенджер Telegram. Фото иллюстративное: depositphotos

Россия могла использовать Telegram для распространения ИПСО по коррупции в Украине. Как было установлено, три четверти таких фейков распространялись через мессенджер.

Об этом сообщил аналитик Osavul Федор Кудрин на брифинге в "Укринформе".

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Как отмечается, такие данные были обнародованы в момент презентации исследования "Анализ российских информационных угроз по теме коррупции в украинском медиапространстве". В нем говорится, что в информационных атаках России против Украины, враг активно использует тему коррупции.

"Telegram является очень большим источником распространения дезинформации. Наверное, три четверти угроз, которые были обнаружены нашей аналитической командой коррупции, имеют происхождение из Telegram. И в Украине, и в большей степени на Западе Telegram является местом, где распространяются различные конспирологические мнения", — сказал Кудрин.

Аналитик отметил, что проанализировав более 130 тысяч информационных сообщений во втором полугодии прошлого года, исследователи обнаружили 86 опасных информационных инцидентов. Также было обнаружено 418 источников, ранее задействованных в информатаках, 462 аффилированных с Россией источника и 223 бота. И все это, по его мнению, могут просматривать США.

"У США есть целый ряд сторонников теории QAnon и противников элит США и вопросов поддержки Украины - они взаимодействуют через Telegram и Россия всячески это поддерживает. Медиаимперия пророссийских каналов также находится в Telegram", — отметил Кудрин во время презентации материала.

Ситуация с Telegram в Украине — последние события

Напомним, в начале марта правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" Telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь шла даже о возможном запрете мессенджера в Украине.

Также в Украине могут ввести проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов. С соответствующей инициативой выступили народные депутаты.

Уже 25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram.

А глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что в Европе растет возмущение Telegram из-за пиратства и незащищенности персональных данных. Мессенджер популярен только в странах третьего мира.