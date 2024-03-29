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Telegram забороняють у Європі через піратство та незахищеність персональних даних — Юрчишин

29 березня 2024 23:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Telegram забороняють у Європі через піратство та незахищеність персональних даних — Юрчишин
Застосунок Telegram на смартфоні. Фото: depositphotos.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Європі зростає обурення щодо популярного месенджера Telegram через піратство та незахищеність персональних даних. Месенджер популярний лише в країнах третього світу.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у програмі Вечір.LIVE.

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За словами Юрчишина, саме через ці чинники Іспанія ухвалила рішення заборонити використання Telegram в країні.

"Перше — це піратство. Зважаючи на анонімнісить не можна зрозуміти, хто використовує напрацювання інших людей. А друге, що для нас ще більш небезпечне — це незахищенність персональних даних", —  зазначив Юрчишин. 

Нагадаємо, що Вищий суд Іспанії раніше виніс рішення призупинити роботу Telegram у країні через скарги медіакомпаній щодо порушення авторських прав. Однак через кілька днів це рішення було переглянуто, оскільки воно було визнане надмірним та непропорційним.

Також ми писали про те, що користувачі з України, РФ та Білорусі отримають нову функцію у Telegram. 

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