Telegram забороняють у Європі через піратство та незахищеність персональних даних — Юрчишин

Застосунок Telegram на смартфоні. Фото: depositphotos.com

У Європі зростає обурення щодо популярного месенджера Telegram через піратство та незахищеність персональних даних. Месенджер популярний лише в країнах третього світу.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у програмі Вечір.LIVE.

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За словами Юрчишина, саме через ці чинники Іспанія ухвалила рішення заборонити використання Telegram в країні.

"Перше — це піратство. Зважаючи на анонімнісить не можна зрозуміти, хто використовує напрацювання інших людей. А друге, що для нас ще більш небезпечне — це незахищенність персональних даних", — зазначив Юрчишин.

Нагадаємо, що Вищий суд Іспанії раніше виніс рішення призупинити роботу Telegram у країні через скарги медіакомпаній щодо порушення авторських прав. Однак через кілька днів це рішення було переглянуто, оскільки воно було визнане надмірним та непропорційним.

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