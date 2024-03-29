Telegram запрещают в Европе из-за пиратства и незащищенности персональных данных — Юрчишин
В Европе растет возмущение популярного мессенджера Telegram из-за пиратства и незащищенности персональных данных. Мессенджер популярен только в странах третьего мира.
Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в программе Вечір.LIVE.
Запрет работы мессенджера
По словам Юрчишина, именно из-за этих факторов Испания приняла решение запретить использование Telegram в стране.
"Первое — это пиратство. Учитывая анонимность, нельзя понять кто использует наработки других людей. А второе, что для нас еще более опасно — это незащищенность персональных данных", — отметил Юрчишин.
Напомним, что Высший суд Испании ранее вынес решение приостановить работу Telegram в стране из-за жалобы медиакомпаний по поводу нарушения авторских прав. Однако через несколько дней это решение было пересмотрено, поскольку оно было признано чрезмерным и непропорциональным.
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