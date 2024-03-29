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Telegram запрещают в Европе из-за пиратства и незащищенности персональных данных — Юрчишин

29 марта 2024 23:47
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Telegram запрещают в Европе из-за пиратства и незащищенности персональных данных - Юрчишин
Приложение Telegram на смартфоне. Фото: depositphotos.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Европе растет возмущение популярного мессенджера Telegram из-за пиратства и незащищенности персональных данных. Мессенджер популярен только в странах третьего мира.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в программе Вечір.LIVE.

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По словам Юрчишина, именно из-за этих факторов Испания приняла решение запретить использование Telegram в стране.

"Первое — это пиратство. Учитывая анонимность, нельзя понять кто использует наработки других людей. А второе, что для нас еще более опасно — это незащищенность персональных данных", — отметил Юрчишин.

Напомним, что Высший суд Испании ранее вынес решение приостановить работу Telegram в стране из-за жалобы медиакомпаний по поводу нарушения авторских прав. Однако через несколько дней это решение было пересмотрено, поскольку оно было признано чрезмерным и непропорциональным.

Также мы писали о том, что пользователи Украины, РФ и Беларуси получат новую функцию в Telegram.

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