Кількість користувачів Telegram досягла 900 мільйонів за місяць

Логотип месенджера Telegram. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Месенджер Telegram досяг аудиторії в 900 мільйонів користувачів за місяць. Половина з них щодня користуються застосунком.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров у середу, 10 квітня.

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Аудиторія месенджера Telegram

За даними DataAI, Telegram є третім найбільш використовуваним і найбільш завантажуваним додатком у світі.

До того ж у першому кварталі 2024 року Telegram мав позитивний грошовий потік і перебуває на шляху до того, щоб стати ще більш прибутковим. Дуров наголосив, що це зміцнює позицію компанії, яка ставить своїх користувачів на перше місце.

"Коли ми починали розробляти Telegram 12 років тому, ми вірили, що люди за своєю природою розумні. А розумні люди завжди віддадуть перевагу свободі та якості Telegram перед обмеженнями та посередністю застарілих додатків. Здається, ми мали рацію", — зазначив він.

Допис Дурова. Фото: скриншот

Нагадаємо, останнім часом у соцмережах активно шириться тема про блокування Telegram в Україні. Про необхідність такого рішення також активно говорять в уряді. Своєю чергою представники Служби безпеки пояснили, чи можливе таке рішення та чим месенджер все-таки може бути корисним для України.

Також в Європі зростає обурення щодо популярного месенджера Telegram через піратство та незахищеність персональних даних. Месенджер популярний лише в країнах третього світу.