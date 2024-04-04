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Заборона Telegram в Україні — що кажуть в СБУ

4 квітня 2024 14:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Заборона Telegram в Україні — що кажуть в СБУ
Застосунок Telegram на смартфоні. Фото: ifix.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Останнім часом у соцмережах активно шириться тема про блокування Telegram в Україні. Про необхідність такого рішення також активно говорять в уряді. Своєю чергою представники Служби безпеки пояснили, чи можливе таке рішення та чим месенджер все-таки може бути корисним для України. 

Про це розповів керівник кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв’ю "Укрінформу"

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Чи заблокують Telegram в Україні

В СБУ розповіли, що Росія проводить багато дезінформаційних кампаній не тільки у Telegram, але й в інших соцмережах — Facebook Х, чи TikTok. Водночас у Telegram є багато проукраїнських патріотичних каналів, які протидіють роспропаганді і працюють на користь Україні. 

Вітюк додав, що фахівці спецслужби разом з  Мінцифрою та Центром протидії дезінформації постійно аналізують медіапростір та виокремлюють небезпечні джерела інформації як в Telegram, так і на інших ресурсах. Але наразі про повне технічне блокування Telegram в Україні рішення немає. 

"Після аналізу СБУ ініціює видалення пропагандистського та дезінформаційного контенту: з цим, нажаль, є багато складнощів, але деякі російські канали в Telegram уже заблоковані на території України, деякі — на черзі", — пояснив керівник кібербезпеки СБУ

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, на початку березня уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" Telegram-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Йшлося навіть про можливу заборону месенджера в Україні. 

Також в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступають народні депутати.

Вже 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram.

А голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявив, що у Європі зростає обурення щодо Telegram через піратство та незахищеність персональних даних. Месенджер популярний лише в країнах третього світу.

СБУ
дезінформація
соцмережі
Україна
Telegram
заборона
Росія

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