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Запрет Telegram в Украине — что говорят в СБУ

4 апреля 2024 14:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Запрет Telegram в Украине — что говорят в СБУ
Приложение Telegram на смартфоне. Фото: ifix.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В последнее время в соцсетях активно распространяется тема о блокировке Telegram в Украине. О необходимости такого решения также активно говорят в правительстве. В свою очередь представители Службы безопасности объяснили, возможно ли такое решение и чем мессенджер все-таки может быть полезным для Украины.

Об этом рассказал руководитель кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью "Укринформу".

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Заблокируют ли Telegram в Украине

В СБУ рассказали, что Россия проводит много дезинформационных кампаний не только в Telegram, но и в других соцсетях — Facebook Х или TikTok. В то же время, в Telegram есть много проукраинских патриотических каналов, которые противодействуют роспропаганде и работают на пользу Украине.

Витюк добавил, что специалисты спецслужбы вместе с Минцифрой и Центром противодействия дезинформации постоянно анализируют медиапространство и выделяют опасные источники информации как в Telegram, так и на других ресурсах. Но пока о полной технической блокировке Telegram в Украине решения нет.

"После анализа СБУ инициирует удаление пропагандистского и дезинформационного контента: с этим, к сожалению, много сложностей, но некоторые российские каналы в Telegram уже заблокированы на территории Украины, некоторые — на очереди", — пояснил руководитель кибербезопасности СБУ

Что еще нужно знать

Напомним, в начале марта правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" Telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь шла даже о возможном запрете мессенджера в Украине.

Также в Украине могут ввести проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов. С соответствующей инициативой выступают народные депутаты.

Уже 25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram.

А глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что в Европе растет возмущение Telegram из-за пиратства и незащищенности персональных данных. Мессенджер популярен только в странах третьего мира.

СБУ
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Украина
Telegram
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Россия

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