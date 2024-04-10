Количество пользователей Telegram достигло 900 миллионов за месяц

Логотип мессенджера Telegram. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Мессенджер Telegram достиг аудитории в 900 миллионов пользователей в месяц. Половина из них каждый день пользуются приложением.

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в среду, 10 апреля.

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Аудитория мессенджера Telegram

По данным DataAI, Telegram является третьим наиболее используемым и наиболее скачиваемым приложением в мире.

К тому же в первом квартале 2024 года Telegram имел положительный денежный поток и находится на пути к тому, чтобы стать еще более прибыльным. Дуров отметил, что это укрепляет позицию компании, которая ставит своих пользователей на первое место.

"Когда мы начинали разрабатывать Telegram 12 лет назад, мы верили, что люди по своей природе умны. А умные люди всегда предпочтут свободу и качество Telegram ограничениям и посредственности устаревших приложений. Кажется, мы были правы", — отметил он.

Пост Дурова. Фото: скриншот

Напомним, в последнее время в соцсетях активно распространяется тема о блокировке Telegram в Украине. О необходимости такого решения также активно говорят в правительстве. В свою очередь представители Службы безопасности объяснили, возможно ли такое решение и чем мессенджер все-таки может быть полезен Украине.

Также в Европе растет возмущение популярного мессенджера Telegram из-за пиратства и незащищенности персональных данных. Мессенджер популярен только в странах третьего мира.