Буданов розповів, як можна вирішити проблему з Telegram

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Кирило Буданов, поділився своїми думками щодо вирішення проблеми з соціальною мережею Telegram. Він пропонує законодавчо зобов'язати всі Telegram-канали реєструватися, щоб визначити, хто стоїть за кожним медіа-ресурсом, оскільки Telegram набув статусу засобу масової інформації.

Про це Кирило Буданов розповів у понеділок, 22 квітня, у інтерв'ю для ВВС.

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За словами Буданова, ключовим кроком для наведення порядку у Telegram є законодавче зобов'язання всіх каналів зареєструватися. Він висловив думку, що це дозволить Telegram отримати статус медіа, що забезпечить більшу відповідальність від користувачів за їхні висловлювання та дії в мережі.

"Немає питання впливу чи тиску — питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію, а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві, неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?" — зауважив Буданов.

Щодо можливості блокування каналів, як тимчасового рішення проблеми, Буданов підкреслив, що реєстрація каналів є більш практичним та ефективним рішенням. Він закликав користувачів не боятися висловлювати свої позиції відкрито, але відчувати відповідальність за свої слова та дії в інтернеті.

"Боятися сказати, що ви це ви — це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу — це теж ненормально" — додав Буданов.

Нагадуємо, що народний депутат Микита Потураєв пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram.

Також ми писали про те, що три чверті фейкових новин про корупцію в Україні поширювали через Telegram.