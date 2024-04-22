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Буданов розповів, як можна вирішити проблему з Telegram

22 квітня 2024 11:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Буданов розповів, як можна вирішити проблему з Telegram
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Кирило Буданов, поділився своїми думками щодо вирішення проблеми з соціальною мережею Telegram. Він пропонує законодавчо зобов'язати всі Telegram-канали реєструватися, щоб визначити, хто стоїть за кожним медіа-ресурсом, оскільки Telegram набув статусу засобу масової інформації.

Про це Кирило Буданов розповів у понеділок, 22 квітня, у інтерв'ю для ВВС. 

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За словами Буданова, ключовим кроком для наведення порядку у Telegram є законодавче зобов'язання всіх каналів зареєструватися. Він висловив думку, що це дозволить Telegram отримати статус медіа, що забезпечить більшу відповідальність від користувачів за їхні висловлювання та дії в мережі.

"Немає питання впливу чи тиску — питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію, а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві, неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?" — зауважив Буданов.

Щодо можливості блокування каналів, як тимчасового рішення проблеми, Буданов підкреслив, що реєстрація каналів є більш практичним та ефективним рішенням. Він закликав користувачів не боятися висловлювати свої позиції відкрито, але відчувати відповідальність за свої слова та дії в інтернеті.

"Боятися сказати, що ви це ви — це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу — це теж ненормально" — додав Буданов.

Нагадуємо, що народний депутат Микита Потураєв пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram.

Також ми писали про те, що три чверті фейкових новин про корупцію в Україні поширювали через Telegram. 

соцмережі
фейки
Telegram
Кирило Буданов

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