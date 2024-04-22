Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram arrow

Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram

22 апреля 2024 11:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Кирилл Буданов , поделился своим мнением о решении проблемы с социальной сетью Telegram. Он предлагает законодательно обязать все Telegram-каналы зарегистрироваться, чтобы определить, кто стоит за каждым медиа-ресурсом, поскольку Telegram получил статус средства массовой информации.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в понедельник, 22 апреля, в интервью ВВС.

Читайте также:

Как навести порядок в Telegram

По словам Буданова, ключевым шагом для наведения порядка у Telegram является законодательное обязательство всех каналов зарегистрироваться. Он выразил мнение, что это позволит Telegram получить статус медиа, что обеспечит большую ответственность пользователей за их высказывания и действия в сети.

"Нет вопрос влияния или давления — вопрос не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию, а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе, неси ответственность. Чего ты боишься сказать, кто ты?" — заметил Буданов.

Относительно возможности блокирования каналов как временного решения проблемы Буданов подчеркнул, что регистрация каналов является более практичным и эффективным решением. Он призвал пользователей не бояться выражать свои позиции в открытую, но чувствовать ответственность за свои слова и действия в интернете.

"Бояться сказать, что вы это вы — это тоже неправильно. И от имени анонима выбрасывать в эфир, извините, все за что заплатят из совершенно разных частей света — это тоже ненормально" — добавил Буданов.

Напомним, что народный депутат Никита Потураев объяснил, в чем заключается главная угроза от Telegram.

Также мы писали о том, что три четверти фейковых новостей о коррупции в Украине распространялись через Telegram.

соцсети
фейки
Telegram
Кирилл Буданов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри