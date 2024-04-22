Буданов рассказал, как можно решить проблему с Telegram

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Кирилл Буданов , поделился своим мнением о решении проблемы с социальной сетью Telegram. Он предлагает законодательно обязать все Telegram-каналы зарегистрироваться, чтобы определить, кто стоит за каждым медиа-ресурсом, поскольку Telegram получил статус средства массовой информации.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в понедельник, 22 апреля, в интервью ВВС.

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По словам Буданова, ключевым шагом для наведения порядка у Telegram является законодательное обязательство всех каналов зарегистрироваться. Он выразил мнение, что это позволит Telegram получить статус медиа, что обеспечит большую ответственность пользователей за их высказывания и действия в сети.

"Нет вопрос влияния или давления — вопрос не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию, а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе, неси ответственность. Чего ты боишься сказать, кто ты?" — заметил Буданов.

Относительно возможности блокирования каналов как временного решения проблемы Буданов подчеркнул, что регистрация каналов является более практичным и эффективным решением. Он призвал пользователей не бояться выражать свои позиции в открытую, но чувствовать ответственность за свои слова и действия в интернете.

"Бояться сказать, что вы это вы — это тоже неправильно. И от имени анонима выбрасывать в эфир, извините, все за что заплатят из совершенно разных частей света — это тоже ненормально" — добавил Буданов.

Напомним, что народный депутат Никита Потураев объяснил, в чем заключается главная угроза от Telegram.

Также мы писали о том, что три четверти фейковых новостей о коррупции в Украине распространялись через Telegram.