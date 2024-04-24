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В Украине готовят законопроект о борьбе с дезинформацией в Telegram и TikTok

24 апреля 2024 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине готовят законопроект о борьбе с дезинформацией в Telegram и TikTok
Мессенджер Telegram. Фото: Shutterstock
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности, Служба безопасности Украины и народные депутаты с конца марта 2024-го года разрабатывают законопроект об усилении ответственности за распространение российской пропаганды в медиа. Регулировать вражескую дезинформацию хотят также в классических СМИ и соцсетях. В частности, речь идет о Telegram, TikTok и YouTube.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко для Forbes в среду, 24 апреля.

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На основании документа власти Украины будут требовать от соцсетей блокировать тот или иной канал.

"Для YouTube или TikTok это будет аргументом, почему в Украине нужно заблокировать такие ресурсы, как уже заблокированный канал Дианы Панченко", — отметил Коваленко.

По состоянию на 19 апреля заблокировали уже 200 YouTube-каналов и 24 аккаунта в ТикТок.

К тому же планируют принять европейский Digital Service Act, предусматривающий ряд требований к соцсетям, в частности, по модерации контента, прозрачности, представительства и т.д.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поделился своим мнением о решении проблемы с социальной сетью Telegram. Он предлагает законодательно обязать все Telegram-каналы зарегистрироваться, чтобы определить, кто стоит за каждым медиа-ресурсом, поскольку Telegram получил статус средства массовой информации.

Также Россия могла использовать Telegram для распространения ИПСО по коррупции в Украине. Как было установлено, три четверти таких фейков распространялись через мессенджер.

СБУ
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