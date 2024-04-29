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Блокування офіційних чат-ботів у Telegram — у ГУР зробили заяву

29 квітня 2024 01:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Блокування офіційних чат-ботів у Telegram — у ГУР зробили заяву
Смартфон із додатком Telegram на екрані. Фото ілюстративне: pexels.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України. Серед заблокованих ботів "Головний бот розвідки".

Про це вночі в понеділок, 29 квітня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Скриншот повідомлення Головного управління розвідки МО України

Що відомо про блокування українських чат-ботів у Telegram

У ГУР зазначили, що блокування відбулося всупереч правилам та публічним заявам, які керівництво Telegram декларувало.

"Незважаючи на блокування нашого боту, ваші персональні дані в безпеці! Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних. Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах", — йдеться у повідомленні відомства. 

Як з'язатися із ГУР, коли не працює чат-бот у Telegram

Вийти на зв'язок із представниками розвідки можна, написавши повідомлення на їхню офіційну пошту. Також можна телефонувати за номером +38 096 945 53 41 у Signal та WhatsApp. 

Нагадаємо, у неділю, 28 квітня, журналіст Костянтин Риженко повідомив, що в Telegram не працюють офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони. Також він зазначив, що засновник мессенджера видалятиме боти для передачі координат і в українців, і росіян. Причиною стали чутки про підконтрольність Telegram ФСБ, а також заклики до заборони мессенджера в Україні.

Також ми повідомляли про те, що планують регулювати ворожу дезінформацію в Telegram, TikTok та на YouTube. Наразі розробляють законопроєкт про посилення відповідальності за поширення російської пропаганди в медіа.

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