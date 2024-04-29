Блокировка официальных чат-ботов в Telegram — в ГУР сделали заявление

Смартфон с приложением телеграмм на экране. Фото иллюстративное: pexels.com

Руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, противодействовавших военной агрессии России против Украины. Среди заблокированных ботов "Главный бот разведки".

Об этом ночью в понедельник, 29 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Скриншот сообщения Главного управления разведки МО Украины

Что известно о блокировании украинских чат-ботов в Telegram

В ГУР отметили, что блокировка состоялась вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram декларировало.

"Несмотря на блокировку нашего бота, ваши персональные данные в безопасности! Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не присылайте на них никаких персональных данных. Мы уже восстанавливаем работу бота на других платформах", — говорится в сообщении ведомства.

Как связаться с ГУР, когда не работает чат-бот в Telegram

Выйти на связь с представителями разведки можно, написав уведомление на их официальную почту. Также можно звонить по телефону +38 096 945 53 41 в Signal и WhatsApp.

Напомним, в воскресенье, 28 апреля, журналист Константин Рыженко сообщил, что в Telegram не работают официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны. Также он отметил, что основатель мессенджера будет удалять боты для передачи координат и у украинцев, и у россиян. Причиной послужили слухи о подконтрольности Telegram ФСБ, а также призывы к запрету мессенджера в Украине.

Также мы сообщали о том, что планируют регулировать враждебную дезинформацию в Telegram, TikTok и на YouTube. В настоящее время разрабатывается законопроект об усилении ответственности за распространение российской пропаганды в медиа.