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Представитель Telegram объяснил, почему блокировались чат-боты украинских спецслужб

29 апреля 2024 16:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Представитель Telegram объяснил, почему блокировались чат-боты украинских спецслужб
Мессенджер Telegram. Фото: picture-aliance/dpa/A. Шчербак
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мессенджер Telegram восстановил доступ к ряду чат-ботов, используемых украинскими спецслужбами для сбора информации о военных действиях России. Там заявили, что блокировка произошла из-за ошибки.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 29 апреля.

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Блокировка чат-ботов украинских спецслужб

Некоторые из чат-ботов, которыми руководит украинское правительство, позволяют людям сообщать о местонахождении российской военной техники и личного состава на территории Украины.

Представитель Telegram заявил, что боты были "временно отключены из-за ошибочного срабатывания, но впоследствии были возобновлены". Он не предоставил дополнительных деталей.

Издание отмечает, что на прошлой неделе основатель Telegram сообщил, что его компания получила официальный запрос от Apple по поводу определенных изменений, касающихся каналов "общих новостей и пропаганды", доступных украинским пользователям.

Тогда он отметил, что компания "по-прежнему будет запрещать аккаунты и ботов, собирающих координаты для ударов или публикующих прямую личную информацию с призывами к насилию".

Напомним, 28 апреля в Telegram заблокировали украинские чат-боты для передачи данных Силам обороны.

Комментируя такую ситуацию, председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что это никак не связано с критикой мессенджера от украинской власти.

В то же время на блокировку чат-ботов украинских спецслужб отреагировали в ГУР. Там подчеркнули, что блокировка состоялась вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство соцсети декларировало.

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