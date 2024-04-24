Дуров заявив, що Apple вимагає обмежити доступ українців до низки каналів у Telegram

Месенджер Telegram. Фото: REUTERS

Компанія Apple звернулася до засновника Telegram Павла Дурова, із проханням обмежити доступ до деяких каналів у мережі для українських користувачів через їх використання в цілях військової пропаганди. Соцмережа розгляне цей запит і можливо внесе зміни.

Про це заявив Павло Дуров у Telegram у середу, 24 квітня.

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Дуров зазначив, що вже у лютому 2022 року, після початку війни, він пропонував обмеження для каналів в Росії та Україні, але користувачі обох країн виступили проти цього, віддаючи перевагу свободі доступу до інформації.

Зараз же, команда Telegram отримує листи від Apple, які вимагають обмежити доступ до новинних каналів для користувачів в Україні, особливо для тих, хто використовує iPhone з українськими SIM-картами.

"Що стосується загальних каналів новин/пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують на те, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які входять до Telegram на iPhone з українських SIM-карт. Як я пояснив у своєму інтерв’ю, щоб залишатися доступним для своїх користувачів, Telegram повинен розглядати запити, що надходять із App Store", — заявив засновник Telegram.

Він підкреслив, що якби рішення про блокування залежало лише від Telegram, то вони б не вводили обмежень.

"Якби це повністю залежало нас, ми б завжди надавали нашим користувачам те, що вони просять: доступ до інформації та думок без цензури, щоб вони могли приймати власні рішення. Однак не завжди це залежить від нас", — додав Дуров.

Допис Павла Дурова. Фото: скриншот

На цей час, соціальна мережа блокує акаунти та ботів, які займаються збором координат для військових ударів або розповсюджують особисті дані з закликами до насильства, і Дуров закликає користувачів повідомляти про такі порушення.

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