Дуров заявил, что Apple требует ограничить доступ украинцев к ряду каналов в Telegram

Мессенджер Telegram. Фото: REUTERS

Компания Apple обратилась к основателю Telegram Павлу Дурову, с просьбой ограничить доступ к некоторым каналам в сети для украинских пользователей из-за их использования в целях военной пропаганды. Соцсеть рассмотрит этот запрос и внесет изменения.

Об этом заявил Павел Дуров в Telegram в среду, 24 апреля.

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Дуров отметил, что уже в феврале 2022 года, после начала войны, он предлагал ограничения для каналов в России и Украине, но пользователи обеих стран выступили против этого, предпочитая свободу доступа к информации.

Сейчас же команда Telegram получает письма от Apple, требующие ограничить доступ к новостным каналам для пользователей в Украине, особенно для тех, кто использует iPhone с украинскими SIM-картами.

"Что касается общих новостных каналов/пропаганды, то мы получаем официальные письма от Apple, указывающие на то, что определенных изменений здесь не избежать, по крайней мере для пользователей, входящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. Как я объяснил в своем интервью, чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен рассматривать поступающие из App Store запросы", — заявил основатель Telegram.

Он подчеркнул, что если бы решение о блокировке зависело только от Telegram, то они не вводили бы ограничений.

"Если бы это полностью зависело от нас, мы бы всегда предоставляли нашим пользователям то, что они просят: доступ к информации и мнениям без цензуры, чтобы они могли принимать собственные решения. Однако не всегда это зависит от нас", — добавил Дуров.

Пост Павла Дурова. Фото: скриншот

В настоящее время социальная сеть блокирует аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для военных ударов или распространяют личные данные с призывами к насилию, и Дуров призывает пользователей сообщать о таких нарушениях.

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