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Telegram стал основным оружием пророссийских пропагандистов в ЕС, — Bloomberg

28 мая 2024 17:38
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Telegram стал основным оружием пророссийских пропагандистов в ЕС, — Bloomberg
Вход в приложение Telegram. Фото: Shutterstock.
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Мессенджер Telegram стал ключевым оружием российских пропагандистов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в Европейском Союзе. Россияне распространяют свои нарративы в ЕС, пользуясь мягкими правилами мессенджера, а власти Евросоюза почти не способны этому противостоять.

Об этом говорится в статье издания Bloomberg "Слишком мало для полиции, слишком много, чтобы игнорировать".

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Дезинформация распространяется бесконтрольно

Журналисты отмечают, что европейские чиновники, несмотря на попытки, практически бессильны ограничить Telegram. При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что дезинформация распространяется в мессенджере открыто и совершенно бесконтрольно.

Пророссийская пропагандистская кампания в ЕС опирается на шквал онлайн-техник. К ним относятся публикации в социальных сетях, статьи государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие внешний вид законных вебсайтов, а также анонимные комментарии к реальным.

"Telegram является популярным среди различных пророссийских субъектов, а также среди отдельных лиц, которые уже давно распространяют дезинформацию, поскольку модерация контента практически отсутствует", — заявил бывший директор Центра противодействия гибридным угрозам при Министерстве внутренних дел Словакии Даниэль Мило.

Более того, недавно ЕС усилил свои полномочия по борьбе с незаконным и вредоносным контентом, пытаясь помешать злоумышленникам распространять дезинформацию накануне европейских выборов. Но журналисты пишут, что когда дело касается Telegram, эти меры не очень эффективны, ведь действенные инструменты можно применять только к платформам более 45 миллионов активных пользователей в Европе. В то время как Telegram, по словам его владельцев, имеет 41 миллион.

По словам Каллас, если бы мессенджер был признан большой онлайн-платформой, он был бы обязан принять меры против распространения дезинформации и ввести более жесткие протоколы модерации контента.

Агентство также добавляет, что основными темами усилий России по дезинформации являются война против Украины, конфликт на Ближнем Востоке, иммиграция, изменение климата и предстоящие выборы в Европейский парламент.

Напомним, в Украине может появиться отечественный прототип соцсетей как альтернатива мессенджеру Telegram. Защищенный коммуникационный сервис в приложении "Дія" предлагают создать украинские волонтеры, и он уже получил название "Дія.Канали".

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Apple требует ограничить доступ украинцев к ряду каналов в мессенджере.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов предлагает законодательно обязать все Telegram-каналы зарегистрироваться, чтобы определить, кто стоит за каждым медиаресурсом, поскольку Telegram получил статус средства массовой информации.

Bloomberg
Европейский союз
дезинформация
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