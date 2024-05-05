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Європейські спецслужби заявили, що Росія готує диверсії на всьому континенті

5 травня 2024 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Європейські спецслужби заявили, що Росія готує диверсії на всьому континенті
Співробітники ФСБ. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Спецслужби Європи попередили свої уряди про можливі диверсії, заплановані Росією на всьому континенті. Вони можуть включати вибухи, підпали та напади на інфраструктуру.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела у неділю, 5 травня.

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Російські диверсії в Європі

Попри те, що агенти Кремля мають довгу історію подібних операцій і в останні роки час від часу здійснювали атаки в Європі, трьома європейськими країнами фіксується зростання кількості доказів більш агресивних і узгоджених дій. Працівники розвідки все частіше висловлюють занепокоєння щодо загрози, намагаючись привернути увагу до цього питання.

Однак диверсії вже відбуваються. Наприклад, у німецькій Баварії було затримано двох чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві за військовими та логістичними об'єктами, а у Великій Британії — виникла пожежа на складі з вантажами допомоги для України. Водночас у Швеції служби безпеки розслідують серію недавніх сходжень залізничного транспорту з рейок.

Неназваний високопосадовець європейського уряду сказав виданню, що через служби безпеки НАТО ширить інформацію про скоординовану та масштабну загрозу з боку Росії.

Анонімний представник розвідки наголошує, що диверсійні дії Москви не можна розглядати відокремлено від інших операцій, оскільки нарощування активності відображає бажання РФ здійснювати максимальний тиск "усюди".

За його словами, російський диктатор Володимир Путін наразі відчуває себе "підбадьореним" і буде намагатися якомога сильніше впливати на Європу в різних сферах: через дезінформацію, диверсії та хакерські атаки.

Нагадаємо, колишній російський військовий Микола Шапошников разом з дружиною Оленою, уродженкою Києва, займалися організацією диверсій у Європі. Зокрема, йдеться про серію вибухів і отруєнь. Подружжя діяло спільно з Головним розвідувальним управлінням Росії. 

Також у Польщі засудили росіянина до двох з половиною років ув’язнення. Його звинувачують у шпигунстві на користь РФ.

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