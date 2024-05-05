Европейские спецслужбы заявили, что Россия готовит диверсии по всему континенту

Сотрудники ФСБ. Фото: росСМИ

Спецслужбы Европы предупредили свои правительства о возможных диверсиях, запланированных Россией на всем континенте. Они могут включать взрывы, поджоги и нападения на инфраструктуру.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в воскресенье, 5 мая.

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Российские диверсии в Европе

Несмотря на то, что агенты Кремля имеют долгую историю подобных операций и в последние годы время от времени совершали атаки в Европе, тремя европейскими странами фиксируется рост количества доказательств более агрессивных и согласованных действий. Работники разведки все чаще выражают беспокойство относительно угрозы, пытаясь привлечь внимание к этому вопросу.

Однако диверсии уже проходят. Например, в немецкой Баварии были задержаны двое мужчин, подозреваемые в шпионаже за военными и логистическими объектами, а в Великобритании — возник пожар на складе с грузами помощи для Украины. В Швеции службы безопасности расследуют серию недавних схождений железнодорожного транспорта с рельсов.

Неназванный чиновник европейского правительства сказал изданию, что через службы безопасности НАТО ширит информацию о скоординированной и масштабной угрозе со стороны России.

Анонимный представитель разведки отмечает, что диверсионные действия Москвы нельзя рассматривать отдельно от других операций, поскольку наращивание активности отражает желание РФ осуществлять максимальное давление "всюду".

По его словам, российский диктатор Владимир Путин сейчас чувствует себя "ободренным" и будет пытаться как можно сильнее влиять на Европу в различных сферах: через дезинформацию, диверсии и хакерские атаки.

Напомним, бывший российский военный Николай Шапошников вместе с супругой Еленой, уроженкой Киева, занимались организацией диверсий в Европе. В частности, речь идет о серии взрывов и отравлений. Супруги действовали совместно с Главным разведывательным управлением России.

Также в Польше приговорили россиянина к двум с половиной годам заключения. Его обвиняют в шпионаже в пользу РФ.