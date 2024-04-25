Російського шпигуна посадили за ґрати в Польщі

Судове засідання польського суду. Фото ілюстративне: WIADOMOŚCI Z POLSKI

Окружний суд у Гданську засудив росіянина до двох з половиною років ув’язнення. Його звинувачують у шпигунстві на користь РФ.

Про це повідомляє Radio Gdansk сьогодні, 25 квітня.

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Росіянин шпигував на військових частинах у Польщі

За даними слідства, громадянин РФ брав участь у групах історичної реконструкції. Там він налагоджував контакти з діючими або відставними польськими військовими, від яких отримував інформацію.

Шпигунську діяльність засуджений зосередив на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі.

"В її межах він виконував завдання, пов'язані з розпізнаванням важливих елементів збройних сил", — зазначила представниця окружної прокуратури в Гданську Гражина Вавринюк.

Слідчі встановили, що серед іншого росіянин надавав інформацію про дислокацію окремих військових частин, їхню структуру, а також про тип техніки та озброєння.

На лаві підсудних також опинилися двоє чоловіків, яких обвинувачують у корупції. Їх засудили до одного року позбавлення волі умовно. Проте, вирок не є остаточним.

Прокурори вказали, що засуджений росіянин перебував у Польщі легально. Він займався шпигунською діяльністю протягом семи років та діяв під прикриттям бізнесу.

Раніше Служба безпеки викрила та затримала російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації. Працював він під виглядом "таксиста".

Нагадаємо, Керівник Служби безпеки України Василь Малюк виступив з промовою на Конгресі місцевих та регіональних рад. У ній він висвітлив успіхи СБУ у протидії шпигунській діяльності.

Також ми повідомляли, що в МЗС Німеччини закликали негайно припинити акти шпіонажу та саботажу, а також відкинули заяви російської сторони щодо можливих "наслідків", якими вона пригрозила після виклику свого посла через викриття шпигунів.

Крім того, ми писали про колишнього агента німецької розвідки Карстен Л., який відкидає обвинувачення у зраді на користь Росії. Його підозрюють у передачі РФ інформації, що стосується війни в Україні.