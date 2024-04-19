Німеччина закликала припинити погрози, що надходять від російського посольства

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: rbc.ua

В МЗС Німеччини закликади негайно припинити акти шпіонажу та саботажу, а також відкинули заяви російської сторони щодо можливих "наслідків", якими вона пригрозила після виклику свого посла через викриття шпигунів.



Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, повідомляє Укрінформ.

Арешт російських шпигунів у Німеччині активізував новий виток дипломатії

"Послу було з усією чіткістю заявлено, що німецька правова держава не толеруватиме жодної шпигунської діяльності та актів саботажу на своїй території. Росія має негайно припинити подібну діяльність", - заявив дипломат.

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Як зазначається, сьогодні вранці Міністерство закордонних справ ФРН викликало посла РФ Сергія Нечаєва. Після того, як на початку тижня було заарештовано двох чоловіків, які мають подвійне громадянство - Росії і ФРН, їм висунули обвинувачення у співпраці з російськими спецслужбами і підготовці диверсійних актів проти військової інфраструктури. Зокрема, інтерес шпигунів викликала військова база США, де американські інструктори навчають українських військових, а також шляхи постачання в Україну військової техніки.

Підсумовуючи останні події, Крістіан Вагнер на брифінгузаявив, що Берлін категорично відкидає заяви російської сторони, зокрема, російського посольства в соцмережах, і погрози "дати відповідь".

Коментуючи виклик посла РФ, міністр закордонних справ Анналена Бербок зауважила: "Підозра в тому, що Путін вербує в нас агентів для здійснення атак на німецькій землі, є надзвичайно серйозною. Ми не дозволимо Путіну принести терор у Німеччину".

Крім того, речник МВС Максімілліан Калль зауважив під час заходу, що за останні 2 роки захист проти шпигунської діяльності в ФРН було суттєво посилено, оскільки "загрози через російське шпигування, саботаж від початку російської війни проти України значно зросли".

Зі свого боку голова комітету парламентського контролю Бундестагу Константин фон Нотц заявив журналістам, що комітет "дуже чітко закликав федеральний уряд розслідувати численні ознаки такого масштабного шпигунства та операцій впливу, визнати масштаби загрози та відреагувати відповідним чином".

Такі масштаби дійсно є вражаючими, оскільки російські спецслужби активно розгортають свою мережу по всьому світу.

Так, наприклад, в Австрії затримали колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом, якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.

У Польші розпочали розслідування щодо діяльності шпигунської інтернет-мережі, яка просувала наративи Кремля.

Нагадаємо, що в українській розвідці попередили про спроби ФСБ Росії в Канаді завербувати на свою користь російських мігрантів та вихідців із країн колишнього СРСР.