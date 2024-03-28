Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Польщі викрили проросійську шпигунську мережу arrow

У Польщі викрили проросійську шпигунську мережу

28 березня 2024 21:41
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Польщі знайшли російський шпигунський сайт
Шпигуни в мережі. Фото: Jakub Krechowicz
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Польські спецслужби розпочали розслідування щодо діяльності на території Польщі шпигунської інтернет-мережі, яка просувала наративи Кремля. 

Про це 28 березня заявили у контррозвідці Чехії, що співпрацює у цій справі з Польщею. 

Читайте також:

Провокаційний сайт в Європі під диктовку Кремля 

Зокрема, розвідка викрила сайт "Голос Европи". На ньому поширювалися статті, коментарі, інтерв'ю з явною прокремлівською риторикою. Так звані експерти розмірковували про міжнародну ситуацію та війну Росії проти України. В європейських спецслужбах зазначають: за допомогою таких публікацій російські шпигуни намагалися ослабити позиції Польщі у світі, дискредитувати Україну та загалом Європейський Союз. 

У двох польських містах виявлені офіси шпигунської мережі. Там проведено обшуки, вилучено понад 48 тисяч євро та 36 тисяч доларів готівкою. Розслідування триває. 

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала сім'ю зрадників з Київської області: батько з сином корегували ракетні удари по столичному регіону за грошову "винагороду".

Раніше суд виніс вирок російському шпигуну, засудивши його до 15 років ув'язнення за шпигунство проти установ Служби безпеки та Збройних сил України. 

Польща
шпигунство
Україна
Кремль
ЄС
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом