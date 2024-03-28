У Польщі знайшли російський шпигунський сайт

Шпигуни в мережі. Фото: Jakub Krechowicz

Польські спецслужби розпочали розслідування щодо діяльності на території Польщі шпигунської інтернет-мережі, яка просувала наративи Кремля.

Про це 28 березня заявили у контррозвідці Чехії, що співпрацює у цій справі з Польщею.

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Зокрема, розвідка викрила сайт "Голос Европи". На ньому поширювалися статті, коментарі, інтерв'ю з явною прокремлівською риторикою. Так звані експерти розмірковували про міжнародну ситуацію та війну Росії проти України. В європейських спецслужбах зазначають: за допомогою таких публікацій російські шпигуни намагалися ослабити позиції Польщі у світі, дискредитувати Україну та загалом Європейський Союз.

У двох польських містах виявлені офіси шпигунської мережі. Там проведено обшуки, вилучено понад 48 тисяч євро та 36 тисяч доларів готівкою. Розслідування триває.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала сім'ю зрадників з Київської області: батько з сином корегували ракетні удари по столичному регіону за грошову "винагороду".

Раніше суд виніс вирок російському шпигуну, засудивши його до 15 років ув'язнення за шпигунство проти установ Служби безпеки та Збройних сил України.