Шпигував за будівлями СБУ і ЗСУ — російський агент отримав значний тюремний строк

Служба безпеки України. Фото: crimezone.in.ua

Суд виніс вирок російському шпигуну, засудивши його до 15 років ув’язнення за шпигунство проти установ Служби безпеки та Збройних Сил України. Агент був учасником розкритої мережі ФСБ, яка діяла на території Київської області й була ліквідована у вересні 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Служби Безпеки України у вівторок, 12 березня.

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Деталі слідства

У ході розслідування було встановлено, що засуджений фотографував об’єкти СБУ та ЗСУ, а також відстежував номери службових автомобілів.

Також він передавав своїм кураторам у Росії координати об’єктів критичної інфраструктури. Ця інформація була необхідна російським окупантам для планування цілеспрямованих ракетних ударів по столиці України.

За кожне завдання, виконане на користь ФСБ, агент отримував винагороду до 10 тисяч гривень.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Злочинця було затримано співробітниками СБУ під час виконання ним чергового завдання. Він виявився 32-річним продавцем вуличної їжі, який переїхав до Києва після окупації Херсона. Його завербували через російський Телеграм-канал, де він шукав додатковий заробіток.

Суд, на підставі наданих доказів, визнав його винним у державній зраді, призначивши покарання у вигляді 15 років ув'язнення. Двоє його співучасників вже відбувають терміни у в’язниці, а справу четвертого передано до суду.

Нещодавно, СБУ затримала агента ФСБ, який намагався отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі.

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