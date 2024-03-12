СБУ затримала агента ФСБ, який намагався отруїти командування ЗСУ на Запоріжжі

Затримання зловмисника. Фото: СБУ

СБУ провела успішну спецоперацію, спрямовану на запобігання російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті. Правоохоронцями було затримано агента ФСБ, який намагався отруїти командування Збройних Сил України в Запорізькій області.

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

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Подробиці затримання

Зловмисником виявився діючий військовослужбовець української армії, який, використовуючи свій статус та доступ, планував додати отруйну речовину до води в лазні, якою користувалося командування ЗСУ.

Співробітники СБУ вчасно виявили цього зрадника та покроково документували його діяльність проти України. Це дозволило вжити необхідних заходів для захисту українських військових та затримати агента ФСБ на етапі підготовки до вчинення диверсії.

Переписка зловмисника з російськими кураторами. Фото: СБУ

Переписка зловмисника з російськими кураторами. Фото: СБУ 1 / 2

Крім того, під час розслідування виявлено, що зловмисник також розвідував для ФСБ місця дислокації та руху підрозділів ЗСУ на передовій. Відомо, що фігурант був завербований через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій території Луганської області.

"Там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора", — розповідають правоохоронці.

Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що на Харківщині затримали коригувальницю ракетних ударів по Ізюму.

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