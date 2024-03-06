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Намагався втекти до Придністров'я — СБУ затримала агента РФ

6 березня 2024 12:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Намагався втекти до Придністров'я — СБУ затримала агента РФ
Затримання агента РФ. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України заарештувала агента Росії, який намагався втекти у Придністров'ї. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 6 березня.

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Після виконання завдань росіян на Донеччині, зловмисник вирушив у Вінницьку область, звідки зробив спробу "евакуації" у невизнане Придністров'я.

"Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм та ласти", — повідомили в СБУ.

Затриманим виявився мешканець Дніпропетровщини, який закінчив у середині 2000-х Московський державний університет із дипломом юриста. У період навчання він потрапив на радар російських спецслужб.

Слідство встановило, що у 2023 році він записався до місцевого військкомату та був мобілізований до однієї з бригад Збройних Сил України. Після включення у військове формування його відправили на українські позиції у районі Бахмута.

"Прибувши на прифронтову територію Донбасу, чоловік почав "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової", — додали в СБУ.

Передача розвідданих здійснювалася через ворожий чат-бот, керований представниками російської військової розвідки.

Після кількох сесій спілкування з російською спецслужбою агент, усвідомлюючи неминучість покарання, втік з місця базування свого підрозділу.

Далі він на таксі дістався прикордонної зони, з метою перебратися в невизнане Придністров'я і ховатися там від суду. Нині він перебуває під вартою.

СБУ
Доказ проти агента РФ. Фото: СБУ
СБУ
Доказ проти агента РФ. Фото: СБУ
СБУ
Доказ проти агента РФ. Фото: СБУ

Нагадаємо, співробітники СБУ та Нацполіції затримали фанатів Рамзана Кадирова у Київській області. Зловмисники стріляли у повітря та кричали "Ахмат сила".

Раніше СБУ повідомила про підозру двом клірикам Української православної церкви (Московського патріархату) на Закарпатті. Настоятель храму та священник чоловічого монастиря Хустської єпархії виявилися шанувальниками комунізму, вони розповсюджували пропаганду СРСР.

СБУ
шпигунство
Дніпропетровська область
розслідування
війна в Україні
Росія

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