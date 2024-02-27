Поширювали комуністичну символіку — на Закарпатті повідомили підозру священникам УПЦ МП

СБУ веде розслідування. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру двом клірикам Української Православної Церкви (Московського Патріархату) на Закарпатті. Настоятель храму та священик чоловічого монастиря Хустської єпархії є шанувальниками комунізму та поширювали пропаганду СРСР.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у вівторок, 27 лютого.

Діяльність кліриків-комуністів на Закарпатті

Підозрювані займалися поширенням радянської символіки та гасел через інтернет. Під час слідства було встановлено, що вони активно публікували зміст ворожого характеру у соцмережах.

Експертизи, ініційовані СБУ, підтвердили їхню участь у злочинній діяльності.

У СБУ уточнили, що під час проведення обшуків у помешканнях підозрюваних було знайдено комп'ютери та мобільні телефони, які використовувалися для просування політики Кремля.

"На підставі зібраних доказів обом клірикам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму"), — повідомили в СБУ.

Підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ проводить розслідування. Фото: СБУ

Повідомлення СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала помічника російських окупантів. Під час боїв за Харків він ремонтував російські танки.

Раніше на Харківщині оголосили підозру колишньому поліцейському, який працював на загарбників під час окупації Вовчанська.