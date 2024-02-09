Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Разгонял Майдан, а теперь охотится за украинцами — ГБР сообщило подозрение экс-правохранителю СБУ arrow

Разгонял Майдан, а теперь охотится за украинцами — ГБР сообщило подозрение экс-правохранителю СБУ

9 февраля 2024 14:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Разгонял Майдан, а теперь охотится за украинцами — ГБР сообщило подозрение экс-правохранителю СБУ
Сотрудники ГБР. Фото RFE/RL
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-правохранителю СБУ при Викторе Януковиче Сергее Ганже. В настоящее время он возглавляет "службу безопасности" россиян на оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 9 февраля.

Читайте также:

Подозрение для бывшего правоохранителя СБУ

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику СБУ времен Януковича Сергею Ганже, который сейчас возглавляет т.н. службу безопасности на оккупированной части Запорожской области.

null
Коллаборант Сергей Ганжа. Фото: ГБР

Согласно данным расследования, с 2014 года чиновник находится в международном розыске за государственную измену из-за участия в разгоне Майдана. А после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он добровольно занял руководящий пост в филиале ФСБ РФ на временно оккупированной территории Украины.

"Он возглавил так называемую государственную службу безопасности по Запорожской области и совершает действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", — говорится в сообщении ГБР.

Правоохранители задокументировали всю преступную деятельность обвиняемого и сообщили ему подозрение в коллаборационной деятельности.

Напомним, 8 февраля народному депутату Нестору Шуфричу сообщили о новом подозрении в финансировании действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя. Ранее его обвинили в госизмене и задержали.

Кроме того, Служба безопасности разоблачила главу одного из структурных подразделений Верховного Суда, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и ожидал полной оккупации государства. Фигуранту объявлено подозрение, ему грозит до восьми лет заключения.

СБУ
ГБР
госизмена
Коллаборант
подозрение
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме