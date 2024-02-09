Разгонял Майдан, а теперь охотится за украинцами — ГБР сообщило подозрение экс-правохранителю СБУ

Сотрудники ГБР. Фото RFE/RL

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-правохранителю СБУ при Викторе Януковиче Сергее Ганже. В настоящее время он возглавляет "службу безопасности" россиян на оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 9 февраля.

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Правоохранители сообщили о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику СБУ времен Януковича Сергею Ганже, который сейчас возглавляет т.н. службу безопасности на оккупированной части Запорожской области.

Коллаборант Сергей Ганжа. Фото: ГБР

Согласно данным расследования, с 2014 года чиновник находится в международном розыске за государственную измену из-за участия в разгоне Майдана. А после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он добровольно занял руководящий пост в филиале ФСБ РФ на временно оккупированной территории Украины.

"Он возглавил так называемую государственную службу безопасности по Запорожской области и совершает действия, направленные на вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", — говорится в сообщении ГБР.

Правоохранители задокументировали всю преступную деятельность обвиняемого и сообщили ему подозрение в коллаборационной деятельности.

Напомним, 8 февраля народному депутату Нестору Шуфричу сообщили о новом подозрении в финансировании действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя. Ранее его обвинили в госизмене и задержали.

Кроме того, Служба безопасности разоблачила главу одного из структурных подразделений Верховного Суда, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и ожидал полной оккупации государства. Фигуранту объявлено подозрение, ему грозит до восьми лет заключения.