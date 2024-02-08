Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Нардепу оголосили про підозру за фінансування повалення конституційного ладу України arrow

Нардепу оголосили про підозру за фінансування повалення конституційного ладу України

8 лютого 2024 14:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нардепу оголосили про підозру за фінансування повалення конституційного ладу України
Засідання Верховної Ради. Архівне фото: Facebook / Верховна Рада України
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Одному із народних депутатів України у четвер, 8 лютого, повідомили про підозру у фінансуванні дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Наразі народний обранець перебуває під вартою.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора

Читайте також:

Підозра для нардепа

Генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру народному депутату України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ". Його підозрюють у фінансуванні дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та зміни меж території і державного кордону України.

Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний через підконтрольне підприємство та довірених осіб у 2013 році набув право власності на будинок та земельну ділянку у пгт Семеїз АР Крим. Вже після окупація півострова, у змові зі своїм адвокатом та іншими довіреними особами він забезпечив реєстрацію цієї нерухомості за законами Російської Федерації.

"У 2016 році, з метою забезпечення охорони належного йому майна на тимчасово окупованому півострові, він організував укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим — "ФГУП "Охрана" Росгвардії по Республіці Крим". При цьому залучив підконтрольного адвоката та інших громадян України", — йдеться у повідомленні ОГП. 

Таким чином народний обранець організував передачу та перерахування Росгвардії, яка бере участь у війні проти України, грошових коштів на понад 648,7 тис. російських рублів за охорону майна.

Зазначається, що раніше цьому народному депутату вже було повідомлено про підозру у державній зраді. Наразі народний обранець перебуває під вартою. 

null
Скриншот допису ОГП

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду, який  виправдовував збройну агресію Росії проти України та очікував на повну окупацію держави. Фігуранту оголошено підозру, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Додамо, Одещині затримали посадовця транспортної компанії, якого підозрюють у співпраці з росіянами. Фігурант збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

суд
в'язниця
держзрада
підозра
народні депутати
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

Актуальне по темі