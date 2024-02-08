Нардепу оголосили про підозру за фінансування повалення конституційного ладу України

Засідання Верховної Ради. Архівне фото: Facebook / Верховна Рада України

Одному із народних депутатів України у четвер, 8 лютого, повідомили про підозру у фінансуванні дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Наразі народний обранець перебуває під вартою.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру народному депутату України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ". Його підозрюють у фінансуванні дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та зміни меж території і державного кордону України.

Правоохоронці з'ясували, що підозрюваний через підконтрольне підприємство та довірених осіб у 2013 році набув право власності на будинок та земельну ділянку у пгт Семеїз АР Крим. Вже після окупація півострова, у змові зі своїм адвокатом та іншими довіреними особами він забезпечив реєстрацію цієї нерухомості за законами Російської Федерації.

"У 2016 році, з метою забезпечення охорони належного йому майна на тимчасово окупованому півострові, він організував укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим — "ФГУП "Охрана" Росгвардії по Республіці Крим". При цьому залучив підконтрольного адвоката та інших громадян України", — йдеться у повідомленні ОГП.

Таким чином народний обранець організував передачу та перерахування Росгвардії, яка бере участь у війні проти України, грошових коштів на понад 648,7 тис. російських рублів за охорону майна.

Зазначається, що раніше цьому народному депутату вже було повідомлено про підозру у державній зраді. Наразі народний обранець перебуває під вартою.

Скриншот допису ОГП

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду, який виправдовував збройну агресію Росії проти України та очікував на повну окупацію держави. Фігуранту оголошено підозру, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Додамо, Одещині затримали посадовця транспортної компанії, якого підозрюють у співпраці з росіянами. Фігурант збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.