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Нардепу объявили о подозрении за финансирование свержения конституционного строя Украины

8 февраля 2024 14:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нардепу объявили о подозрении за финансирование свержения конституционного строя Украины
Заседание Верховной Рады. Архивное фото: Facebook / Верховная Рада Украины
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Одному из народных депутатов Украины в четверг, 8 февраля, сообщили о подозрении в финансировании действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя. В настоящее время народный избранник находится под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Генеральный прокурор подписал сообщение о подозрении народному депутату Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ". Его подозревают в финансировании действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и изменения границ территории и государственной границы Украины.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый через подконтрольное предприятие и доверенных лиц в 2013 году получил право собственности на дом и земельный участок в пгт Семеиз АР Крым. Уже после оккупации полуострова в сговоре со своим адвокатом и другими доверенными лицами он обеспечил регистрацию этой недвижимости по законам Российской Федерации.

"В 2016 году, с целью обеспечения охраны принадлежащего ему имущества на временно оккупированном полуострове, он организовал заключение договора охраны с незаконным военизированным формированием оккупационных властей в АР Крым — "ФГУП "Охрана" Росгвардии по Республике Крым". При этом привлек подконтрольного адвоката граждан Украины", — говорится в сообщении ОГП.

Таким образом, народный избранник организовал передачу и перечисление участвующей в войне против Украины Росгвардии денежных средств на свыше 648,7 тыс. российских рублей за охрану имущества.

Отмечается, что ранее народному депутату уже было сообщено о подозрении в государственной измене. В настоящее время народный избранник находится под стражей.

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Скриншот сообщения ОГП

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила главу одного из структурных подразделений Верховного Суда, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и ожидал полной оккупации государства. Фигуранту объявлено подозрение, ему грозит до восьми лет заключения.

Добавим, в Одесской области задержали чиновника транспортной компании, подозреваемого в сотрудничестве с россиянами. Фигурант собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

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