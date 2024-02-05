Чекав на новий наступ РФ і окупацію України — СБУ викрила посадовця Верховного Суду

Співробітники СБУ проводять обшуки в квартирі посадовця Верховного Суду. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду. Посадовець виправдовував збройну агресію Росії проти України та очікував на повну окупацію держави. Фігуранту оголошено підозру, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ в понеділок, 5 лютого.

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Співробітник Верховного Суду виправдовував вторгнення РФ на територію України та чекав на новий наступ окупантів. Фігурант сподівався на повну окупацію українських регіонів.

Правоохоронці забрали докази злочинної діяльності посадовця. Йдеться про записи розмов, в яких зрадник заперечує суверенітет України та пропонує віддати росіянам південні області, зокрема Одеський та Херсонський регіони.

"Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави", — повідомляється в дописі СБУ.

Співробітник СБУ біля кабінету посадовця. Фото: СБУ

Також злочинець пропонував загарбникам новий план наступу на Україну з півночі, щоб захопити західні регіони. Посадовець хотів швидкого захоплення областей та в майбутньому встановлення кремлівського режиму в країні.

Лінгвістична експертиза підтвердила злочинні наміри чиновника.

Під час обшуків співробітники СБУ виявили наступні речові докази:

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

прокремлівську літературу.

Речові докази вилучені в посадовця. Фото: СБУ

Речові докази вилучені в посадовця. Фото: СБУ

Яке покарання загрожує держзраднику

Посадовцю суду повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування та встановлення всіх обставин злочинних дій чиновника.

Обшуки в авто чиновника. Фото: СБУ

Нагадаємо, на Одещині затримали посадовця транспортної компанії, якого підозрюють у співпраці з росіянами. Фігурант збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

Також раніше ми писали, що у Харківській області суд вперше ухвалив рішення про довічне ув'язнення ексспівробітника поліції за держзраду. Правоохоронець поширював дані про розташування ЗСУ та правоохоронних органів російської ФСБ.