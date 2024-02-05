Ждал нового наступления РФ и оккупации Украины — СБУ разоблачила должностное лицо Верховного Суда
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили главу одного из структурных подразделений Верховного Суда. Чиновник оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и ожидал полной оккупации государства. Фигуранту объявлено подозрение, ему грозит до восьми лет заключения.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 5 февраля.
СБУ объявила подозрение должностному лицу Верховного Суда за поддержание преступных действий РФ
Сотрудник Верховного Суда оправдывал вторжение РФ на территорию Украины и ждал нового наступления оккупантов. Фигурант надеялся на полную оккупацию украинских регионов.
Правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности чиновника. Речь идет о записях разговоров, в которых предатель отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать россиянам южные области, в частности, Одесский и Херсонский регионы.
"Также в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании "Вагнер" и поддерживал их участие в войне против нашего государства", — сообщается в сообщении СБУ.
Также преступник предлагал захватчикам новый план наступления на Украину с севера, чтобы захватить западные регионы. Чиновник хотел быстрого захвата областей и в будущем установления кремлевского режима в стране.
Лингвистическая экспертиза подтвердила преступные намерения чиновника.
В ходе обысков сотрудники СБУ обнаружили следующие вещественные доказательства:
- мобильные телефоны и компьютеры с поличным;
- почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;
- специальное техническое средство незаконной слежки;
- прокремлевскую литературу.
Какое наказание грозит госпредателю
Чиновнику суда сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии РФ. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время идет расследование и установление всех обстоятельств преступных действий чиновника.
Напомним, в Одесской области задержали чиновника транспортной компании, подозреваемого в сотрудничестве с россиянами. Фигурант собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.
Также ранее мы писали, что в Харьковской области суд впервые принял решение о пожизненном заключении экс-сотрудника полиции за госпредательство. Правоохранитель распространял данные о расположении ВСУ и правоохранительных органов российской ФСБ.
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