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Ждал нового наступления РФ и оккупации Украины — СБУ разоблачила должностное лицо Верховного Суда

5 февраля 2024 16:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ждал нового наступления РФ и оккупации Украины — СБУ разоблачила должностное лицо Верховного Суда
Сотрудники СБУ проводят обыски в квартире должностного лица Верховного Суда. Фото: СБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили главу одного из структурных подразделений Верховного Суда. Чиновник оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и ожидал полной оккупации государства. Фигуранту объявлено подозрение, ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 5 февраля.

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Сотрудник Верховного Суда оправдывал вторжение РФ на территорию Украины и ждал нового наступления оккупантов. Фигурант надеялся на полную оккупацию украинских регионов.

Правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности чиновника. Речь идет о записях разговоров, в которых предатель отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать россиянам южные области, в частности, Одесский и Херсонский регионы.

"Также в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании "Вагнер" и поддерживал их участие в войне против нашего государства", — сообщается в сообщении СБУ.

Сотрудник СБУ возле кабинета должностного лица
Сотрудник СБУ возле кабинета должностного лица. Фото: СБУ

Также преступник предлагал захватчикам новый план наступления на Украину с севера, чтобы захватить западные регионы. Чиновник хотел быстрого захвата областей и в будущем установления кремлевского режима в стране.

Лингвистическая экспертиза подтвердила преступные намерения чиновника.

В ходе обысков сотрудники СБУ обнаружили следующие вещественные доказательства:

  • мобильные телефоны и компьютеры с поличным;
  • почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;
  • специальное техническое средство незаконной слежки;
  • прокремлевскую литературу.
Вещественные доказательства изъяты у чиновника
Вещественные доказательства изъятые у должностного лица. Фото: СБУ
Вещественные доказательства изъяты у чиновника
Вещественные доказательства изъятые у должностного лица. Фото: СБУ

Какое наказание грозит госпредателю

Чиновнику суда сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии РФ. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время идет расследование и установление всех обстоятельств преступных действий чиновника.

Обыски в авто чиновника
Обыски в авто чиновника. Фото: СБУ

Напомним, в Одесской области задержали чиновника транспортной компании, подозреваемого в сотрудничестве с россиянами. Фигурант собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

Также ранее мы писали, что в Харьковской области суд впервые принял решение о пожизненном заключении экс-сотрудника полиции за госпредательство. Правоохранитель распространял данные о расположении ВСУ и правоохранительных органов российской ФСБ.

СБУ
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Украина
госизмена
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Россия

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