Ждал нового наступления РФ и оккупации Украины — СБУ разоблачила должностное лицо Верховного Суда

Сотрудники СБУ проводят обыски в квартире должностного лица Верховного Суда. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили главу одного из структурных подразделений Верховного Суда. Чиновник оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и ожидал полной оккупации государства. Фигуранту объявлено подозрение, ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 5 февраля.

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Сотрудник Верховного Суда оправдывал вторжение РФ на территорию Украины и ждал нового наступления оккупантов. Фигурант надеялся на полную оккупацию украинских регионов.

Правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности чиновника. Речь идет о записях разговоров, в которых предатель отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать россиянам южные области, в частности, Одесский и Херсонский регионы.

"Также в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании "Вагнер" и поддерживал их участие в войне против нашего государства", — сообщается в сообщении СБУ.

Сотрудник СБУ возле кабинета должностного лица. Фото: СБУ

Также преступник предлагал захватчикам новый план наступления на Украину с севера, чтобы захватить западные регионы. Чиновник хотел быстрого захвата областей и в будущем установления кремлевского режима в стране.

Лингвистическая экспертиза подтвердила преступные намерения чиновника.

В ходе обысков сотрудники СБУ обнаружили следующие вещественные доказательства:

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;

специальное техническое средство незаконной слежки;

прокремлевскую литературу.

Вещественные доказательства изъятые у должностного лица. Фото: СБУ

Вещественные доказательства изъятые у должностного лица. Фото: СБУ

Какое наказание грозит госпредателю

Чиновнику суда сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии РФ. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время идет расследование и установление всех обстоятельств преступных действий чиновника.

Обыски в авто чиновника. Фото: СБУ

Напомним, в Одесской области задержали чиновника транспортной компании, подозреваемого в сотрудничестве с россиянами. Фигурант собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

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