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Шпигував за українською ППО — СБУ затримала бойовика-рецидивіста у Дніпрі

30 січня 2024 14:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Шпигував за українською ППО — СБУ затримала бойовика-рецидивіста у Дніпрі
Затриманий співробітниками СБУ бойовик. Фото: СБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі колишнього бойовика терористичної організації "ЛНР", який працював на російську Федеральну службу безпеки. Його звинувачують у шпигунстві за розташуванням української протиповітряної оборони та підготовці до "евакуації" в Луганськ.

Про це повідомляє СБУ.

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Злочинна діяльність бойовика

Як вказують в СБУ, бойовик намагався з'ясувати місце розташування українських систем ППО. Колаборант активно слідкував за наслідками та результатами ракетних атак РФ по військових об’єктах Дніпра.

В результаті його "наведення" загарбники завдали удару по інфраструктурі міста 29 грудня 2023 року.

"За проведення розвідувально-підривної діяльності проти України фігурант одержував на банківську картку гроші від загарбників. У разі успішного виконання всіх поставлених завдань, ФСБ обіцяла своєму інформатору "евакуювати" його на тимчасово окуповану частину території Луганщини", — вказали в СБУ.

Затримання бойовика у Дніпрі

Співробітники Служби безпеки завадили бойовику уникнути покарання та затримали його, коли він перебував у власному помешканні. Стало відомо, що фігурант родом з Луганщини. Раніше він був засуджений за участь у незаконних збройних формуваннях так званої "ЛНР".

"Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він оселився у Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з ФСБ. Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою підтримував через "зв’язкового". Ним виявився бойовик окупаційних угруповань країни-агресора, який перебуває на тимчасово захопленій частині території на сході України", — додали в Службі безпеки.

Вилучений телефон та банківська картка у бойовика
Вилучений телефон та банківська картка у бойовика. Фото: СБУ

Щоб отримати дані про розташування української ППО затриманий досліджував місцевість і фіксував все на телефон. Під час обшуків співробітниками СБУ було знайдено смартфон та банківську картку, що використовувалися злочинцем для поширення розвідданих.

Бойовику оголошено підозру за фактом колабораційної діяльності, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Львові судитимуть двох учасників "ДНР" та "ЛНР", яким інкримінують державну зраду.  Вони добровільно перейшли на бік ворога та стали працівниками "народної міліції" при окупантах.

Додамо, у Куп'янському районі Харківської області викрили колаборантку. Вона активно співпрацювала з росіянами під час окупації, а потім вирушила за новим життям до Одеси.

СБУ
війна
Дніпро
Україна
Луганська область
держзрада
бойовики
Колаборант
ППО

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