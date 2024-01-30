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Шпионил за украинской ПВО — СБУ задержала боевика-рецидивиста в Днепре

30 января 2024 14:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Шпионил за украинской ПВО — СБУ задержала боевика-рецидивиста в Днепре
Задержанный сотрудниками СБУ боевик. Фото: СБУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре бывшего боевика террористической организации "ЛНР", работавшего на российскую Федеральную службу безопасности. Его обвиняют в шпионаже за расположением украинской противовоздушной обороны и подготовке к "эвакуации" в Луганск.

Об этом сообщает СБУ.

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Преступная деятельность боевика

Как указывают в СБУ, боевик пытался выяснить месторасположение украинских систем ПВО. Коллаборант активно следил за последствиями и результатами ракетных атак РФ по военным объектам Днепра.

В результате его "наведения" захватчики нанесли удар по инфраструктуре города 29 декабря 2023 года.

"За проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины фигурант получал на банковскую карту деньги от захватчиков. В случае успешного выполнения всех поставленных задач, ФСБ обещала своему информатору "эвакуировать" его на временно оккупированную часть территории Луганской области", — указали в СБУ.

Задержание боевика в Днепре

Сотрудники Службы безопасности помешали боевику избежать наказания и задержали его, когда он находился в собственном доме. Стало известно, что фигурант родом из Луганской области. Ранее он был осужден за участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой ЛНР.

"Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он поселился в Днепре, а с августа 2023 года начал сотрудничать с ФСБ. Дистанционную коммуникацию с российской спецслужбой поддерживал через "связного". Им оказался боевик оккупационных группировок страны-агрессора, находящийся на временно захваченной части территории на востоке Украины", — добавили в Службе безопасности.

Удален телефон и банковская карта у боевика
Изъятый телефон и банковская карта у боевика. Фото: СБУ

Чтобы получить данные о расположении украинской ПВО, задержанный исследовал местность и фиксировал все на телефон. Во время обысков сотрудниками СБУ были найдены смартфон и банковская карта, которые использовались преступником для распространения разведданных.

Боевику объявлено подозрение по факту коллаборативной деятельности, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Скриншот сообщения СБУ
Скриншот поста СБУ
Скриншот сообщения СБУ
Скриншот поста СБУ

Напомним, во Львове будут судить двух участников "ДНР" и "ЛНР", которым инкриминируют государственную измену. Они добровольно перешли на сторону врага и стали работниками "народной милиции" при оккупантах.

Добавим, в Купянском районе Харьковской области разоблачили коллаборантку. Она активно сотрудничала с россиянами во время оккупации, а затем отправилась за новой жизнью в Одессу.

СБУ
война
Днепр
Украина
Луганская область
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ПВО

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