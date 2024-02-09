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Розганяв Майдан, а тепер полює на українців — ДБР повідомило підозру експравоохоронцю СБУ

9 лютого 2024 14:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Розганяв Майдан, а тепер полює на українців — ДБР повідомило підозру експравоохоронцю СБУ
Працівники ДБР. Фото RFE/RL
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру експравоохоронцю СБУ за часів Віктора Януковича Сергію Ганжі. Нині він очолює "службу безпеки" росіян на окупованій частині Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба ДБР у п'ятницю, 9 лютого. 

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Правоохоронці повідомили про підозру колишньому високопосадовцю СБУ часів Януковича Сергію Ганжі, який нині очолює т.з. службу безпеки на окупованій частині Запорізької області. 

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Колаборант Сергій Ганжа. Фото: ДБР

Згідно з даними розслідування, з 2014 року чиновник перебуває в міжнародному розшуку за державну зраду через участь в розгоні Майдану. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він добровільно обійняв керівну посаду у філіалі ФСБ РФ на тимчасово окупованій території України.

"Він очолив так звану державну службу безпеки по Запорізькій області та вчиняє дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", — йдеться у повідомленні ДБР. 

Правоохоронці задокументували усю злочинну діяльність обвинуваченого і повідомили йому про підозру у колабораційній діяльності. 

Нагадаємо, 8 лютого народному депутату Нестору Шуфричу повідомили про нову підозру у фінансуванні дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Раніше його звинуватили у держзраді та затримали.

Крім того, Служба безпеки викрила очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду, який  виправдовував збройну агресію Росії проти України та очікував на повну окупацію держави. Фігуранту оголошено підозру, йому загрожує до восьми років ув'язнення.

СБУ
ДБР
держзрада
Колаборант
підозра
війна в Україні

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