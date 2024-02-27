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Распространяли коммунистическую символику — на Закарпатье сообщили подозрение священникам УПЦ МП

27 февраля 2024 13:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Распространяли коммунистическую символику — на Закарпатье сообщили подозрение священникам УПЦ МП
СБУ ведет расследование. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум клирикам Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) на Закарпатье.  Настоятель храма и священник мужского монастыря Хустской епархии являются поклонниками коммунизма и распространяли пропаганду СССР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 27 февраля.

Деятельность клириков-коммунистов на Закарпатье

Подозреваемые занимались распространением советской символики и лозунгов через интернет. В ходе следствия было установлено, что они активно публиковали содержание враждебного характера в соцсетях.

Экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили их участие в преступной деятельности.

В СБУ уточнили, что во время проведения обысков в помещениях подозреваемых были найдены компьютеры и мобильные телефоны, использовавшиеся для продвижения политики Кремля.

"На основании собранных доказательств обоим клирикам поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима", — сообщили в СБУ.

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ
СБУ проводит расследование. Фото: СБУ
СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала пособника российских оккупантов. Во время боев за Харьков он ремонтировал российские танки.

Ранее в Харьковской области объявили подозрение бывшему полицейскому, работавшему на захватчиков во время оккупации Волчанска.

СБУ
СССР
Закарпатье
декоммунизация
госизмена
священники
война в Украине

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