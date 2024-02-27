Распространяли коммунистическую символику — на Закарпатье сообщили подозрение священникам УПЦ МП

СБУ ведет расследование. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум клирикам Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) на Закарпатье. Настоятель храма и священник мужского монастыря Хустской епархии являются поклонниками коммунизма и распространяли пропаганду СССР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 27 февраля.

Деятельность клириков-коммунистов на Закарпатье

Подозреваемые занимались распространением советской символики и лозунгов через интернет. В ходе следствия было установлено, что они активно публиковали содержание враждебного характера в соцсетях.

Экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили их участие в преступной деятельности.

В СБУ уточнили, что во время проведения обысков в помещениях подозреваемых были найдены компьютеры и мобильные телефоны, использовавшиеся для продвижения политики Кремля.

"На основании собранных доказательств обоим клирикам поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима", — сообщили в СБУ.

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ проводит расследование. Фото: СБУ

Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала пособника российских оккупантов. Во время боев за Харьков он ремонтировал российские танки.

Ранее в Харьковской области объявили подозрение бывшему полицейскому, работавшему на захватчиков во время оккупации Волчанска.