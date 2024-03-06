Пытался сбежать в Приднестровье — СБУ задержала агента РФ

Задержание агента РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины арестовала агента России, который пытался сбежать в Приднестровье. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 6 марта.

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Задержание агента РФ

После выполнения задач россиян в Донецкой области, злоумышленник отправился в Винницкую область, откуда предпринял попытку "эвакуации" в непризнанное Приднестровье.

"Правоохранители задержали фигуранта, когда он готовился пересечь пограничную реку, используя гидрокостюм и ласты", — сообщили в СБУ.

Задержанным оказался житель Днепропетровщины, окончивший в середине 2000-х Московский государственный университет с дипломом юриста. В период обучения он попал на радар российских спецслужб.

Следствие установило, что в 2023 году он записался в местный военкомат и был мобилизован в одну из бригад Вооруженных Сил Украины. После включения в военное формирование его отправили на украинские позиции в районе Бахмута.

"Прибыв на прифронтовую территорию Донбасса, мужчина начал "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ вблизи передовой", — добавили в СБУ.

Передача разведданных осуществлялась через вражеский чат-бот, управляемый представителями российской военной разведки.

После нескольких сессий общения с российской спецслужбой, агент, осознавая неизбежность наказания, скрылся с места базирования своего подразделения.

Далее он на такси добрался до приграничной зоны, с целью перебраться в непризнанное Приднестровье и укрываться там от суда. Сейчас он находится под стражей.

Улика против агента РФ. Фото: СБУ

Улика против агента РФ. Фото: СБУ

Улика против агента РФ. Фото: СБУ

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