Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Пытался сбежать в Приднестровье — СБУ задержала агента РФ arrow

Пытался сбежать в Приднестровье — СБУ задержала агента РФ

6 марта 2024 12:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пытался сбежать в Приднестровье — СБУ задержала агента РФ
Задержание агента РФ. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины арестовала агента России, который пытался сбежать в Приднестровье. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 6 марта.

Читайте также:

Задержание агента РФ

После выполнения задач россиян в  Донецкой области, злоумышленник отправился в Винницкую область, откуда предпринял попытку "эвакуации" в непризнанное Приднестровье.

"Правоохранители задержали фигуранта, когда он готовился пересечь пограничную реку, используя гидрокостюм и ласты", — сообщили в СБУ.

Задержанным оказался житель Днепропетровщины, окончивший в середине 2000-х Московский государственный университет с дипломом юриста. В период обучения он попал на радар российских спецслужб.

Следствие установило, что в 2023 году он записался в местный военкомат и был мобилизован в одну из бригад Вооруженных Сил Украины. После включения в военное формирование его отправили на украинские позиции в районе Бахмута.

"Прибыв на прифронтовую территорию Донбасса, мужчина начал "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ вблизи передовой", — добавили в СБУ.

Передача разведданных осуществлялась через вражеский чат-бот, управляемый представителями российской военной разведки.

После нескольких сессий общения с российской спецслужбой, агент, осознавая неизбежность наказания, скрылся с места базирования своего подразделения.

Далее он на такси добрался до приграничной зоны, с целью перебраться в непризнанное Приднестровье и укрываться там от суда. Сейчас он находится под стражей.

СБУ
Улика против агента РФ. Фото: СБУ
СБУ
Улика против агента РФ. Фото: СБУ
СБУ
Улика против агента РФ. Фото: СБУ

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали фанатов Рамзана Кадырова в Киевской области. Злоумышленники стреляли в воздух и кричали "Ахмат сила".

Ранее СБУ сообщила о подозрении двум клирикам Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Закарпатье. Настоятель храма и священник мужского монастыря Хустской епархии оказались почитателями коммунизма, они распространяли пропаганду СССР.

СБУ
шпионаж
Днепропетровская область
расследование
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд