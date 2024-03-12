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СБУ задержала агента ФСБ, который пытался отравить командование ВСУ в Запорожье

12 марта 2024 10:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося отравить командование ВСУ в Запорожье
Задержание злоумышленника. Фото: СБУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

СБУ провела успешную спецоперацию, направленную на предотвращение российской диверсии против командования сил обороны на южном фронте. Правоохранителями был задержан агент ФСБ , который пытался отравить командование Вооруженных Сил Украины в Запорожской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности задержания

Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии, который, используя свой статус и доступ, планировал добавить ядовитое вещество в воду в бане, которым пользовалось командование ВСУ.

Сотрудники СБУ своевременно обнаружили этого предателя и пошагово документировали его деятельность против Украины. Это позволило принять необходимые меры для защиты украинских военных и задержать агента ФСБ на этапе подготовки к совершению диверсии.

  • СБУ задержала агента ФСБ, который пытался отравить командование ВСУ в Запорожье - фото 1
    Переписка злоумышленника с русскими кураторами. Фото: СБУ
  • СБУ задержала агента ФСБ, который пытался отравить командование ВСУ в Запорожье - фото 2
    Переписка злоумышленника с русскими кураторами. Фото: СБУ
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Кроме того, в ходе расследования было обнаружено, что злоумышленник также разведывал для ФСБ места дислокации и движения подразделений ВСУ на передовой. Известно, что фигурант был завербован через родителей, проживающих на временно оккупированной территории Луганской области.

"Там пострадавших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора", — рассказывают правоохранители.

Злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Харьковской области задержали корректировщицу ракетных ударов по Изюму.

Также мы писали о том, что Служба безопасности Украины арестовала агента России , пытавшегося бежать в Приднестровье.

СБУ
разведка
ВСУ
Запорожская область
ФСБ
Коллаборант

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