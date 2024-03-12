Шпионил за зданиями СБУ и ВСУ — российский агент получил значительный тюремный срок

Служба безопасности Украины. Фото: crimezone.in.ua

Суд вынес приговор российскому шпиону, приговорив его к 15 годам заключения за шпионаж против учреждений Службы безопасности и Вооруженных сил Украины. Агент был участником раскрытой сети ФСБ, действовавшей на территории Киевской области и ликвидированной в сентябре 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 12 марта.

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В ходе расследования было установлено, что осужденный фотографировал объекты СБУ и ВСУ, а также отслеживал номера служебных автомобилей.

Также он передавал своим кураторам в Россию координаты объектов критической инфраструктуры. Эта информация была необходима российским оккупантам для планирования целенаправленных ракетных ударов по столице Украины.

За каждую задачу, выполненную в пользу ФСБ, агент получал вознаграждение до 10 тысяч гривен.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Преступник был задержан сотрудниками СБУ во время выполнения им очередного задания. Он оказался 32-летним продавцом уличной еды, переехавшим в Киев после оккупации Херсона. Его завербовали через российский телеграм-канал, где он искал дополнительный заработок.

Суд на основании предоставленных доказательств признал его виновным в государственной измене, назначив наказание в виде 15 лет тюрьмы. Два его соучастника уже отбывают сроки в тюрьме, а дело четвертого передано в суд.

Недавно СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося отравить командование ВСУ в Запорожье.

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