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Шпионил за зданиями СБУ и ВСУ — российский агент получил значительный тюремный срок

12 марта 2024 19:03
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Бригадир София
редактор
Шпионил за зданиями СБУ и ВСУ — российский агент получил значительный тюремный срок
Служба безопасности Украины. Фото: crimezone.in.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Суд вынес приговор российскому шпиону, приговорив его к 15 годам заключения за шпионаж против учреждений Службы безопасности и Вооруженных сил Украины. Агент был участником раскрытой сети ФСБ, действовавшей на территории Киевской области и ликвидированной в сентябре 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 12 марта.

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В ходе расследования было установлено, что осужденный фотографировал объекты СБУ и ВСУ, а также отслеживал номера служебных автомобилей.

Также он передавал своим кураторам в Россию координаты объектов критической инфраструктуры. Эта информация была необходима российским оккупантам для планирования целенаправленных ракетных ударов по столице Украины.

За каждую задачу, выполненную в пользу ФСБ, агент получал вознаграждение до 10 тысяч гривен.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот
Пост СБУ. Фото: скриншот

Преступник был задержан сотрудниками СБУ во время выполнения им очередного задания. Он оказался 32-летним продавцом уличной еды, переехавшим в Киев после оккупации Херсона. Его завербовали через российский телеграм-канал, где он искал дополнительный заработок.

Суд на основании предоставленных доказательств признал его виновным в государственной измене, назначив наказание в виде 15 лет тюрьмы. Два его соучастника уже отбывают сроки в тюрьме, а дело четвертого передано в суд.

Недавно СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося отравить командование ВСУ в Запорожье.

Ранее мы писали, что пограничники помешали вражеским диверсантам проникнуть на территорию Украины.

СБУ
ВСУ
шпионаж
ФСБ

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