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СБУ викрила агента ФСБ, який намагався вступити до лав поліції

25 березня 2024 14:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
СБУ викрила агента ФСБ, який намагався вступити до лав поліції
Затримання агента ФСБ. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Служба безпеки України ефективно зірвала плани Федеральної служби безпеки Росії "завести" свого шпигуна в українські правоохоронні структури. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 25 березня.

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Деталі справи

В рамках спецоперації на Київщині був затриманий чоловік, який за завданням спецслужб РФ намагався влаштуватися на роботу до Національної поліції України.

У разі успішного проникнення фігурант мав намір збирати секретну інформацію про внутрішню структуру та операції правоохоронних органів, включаючи деталі про діяльність "Гвардії наступу" МВС України.

Крім того, шпигун планував дізнатися про склад особового складу та переміщення військової техніки ЗСУ, що могло б сприяти російським військовим у координації атак.

ФСБ перевіряла готовність свого агента до завдань, доручивши йому зібрати дані про розташування військових баз, медичних закладів та оборонних підприємств у регіоні.

Шпигун також мав намір отримати інформацію про механізовану бригаду ЗСУ, використовуючи жінку, у якої він винаймав квартиру. Її син раніше служив у цій бригаді, але загинув на передовій.

Діяльність агента була ретельно задокументована СБУ, яка затримала його після подання документів до поліції.

Затриманий виявився мешканцем Броварського району, якого ФСБ дистанційно завербувала, помітивши його проросійську позицію у соціальних мережах.

За виконання завдань ворога підозрюваний отримував грошову винагороду.

Під час обшуку було виявлено його мобільний телефон з доказами зв’язку з ФСБ.

Переписка зрадника та службовця ФСБ. Фото: СБУ
Листування зрадника та службовця ФСБ. Фото: СБУ
Листування зрадника та службовця ФСБ. Фото: СБУ
Листування зрадника та службовця ФСБ. Фото: СБУ
Листування зрадника та службовця ФСБ. Фото: СБУ
Листування зрадника та службовця ФСБ. Фото: СБУ
Листування зрадника та службовця ФСБ. Фото: СБУ
Листування зрадника та службовця ФСБ. Фото: СБУ
Листування зрадника та службовця ФСБ. Фото: СБУ
Листування зрадника та службовця ФСБ. Фото: СБУ

Наразі зловмиснику пред’явлено звинувачення за статтею про державну зраду, що передбачає довічне ув’язнення, і він перебуває під арештом.

Нагадаємо, що на Харківщині затримали колаборанта, який коригував російські атаки в обхід ППО.

Раніше ми писали, що СБУ затримала зрадника, який чергував на російських блокпостах під час боїв за Харків.

МВС
шпигунство
поліція
ФСБ
сбу

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