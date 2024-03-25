СБУ разоблачила агента ФСБ, который пытался вступить в ряды полиции

Задержание агента ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины эффективно сорвала планы Федеральной службы безопасности России "завести" своего шпиона в украинские правоохранительные структуры. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 25 марта.

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Детали дела

В рамках спецоперации в Киевской области был задержан мужчина, который по заданию спецслужб РФ пытался устроиться на работу в Национальную полицию Украины.

В случае успешного проникновения фигурант намеревался собирать секретную информацию о внутренней структуре и операциях правоохранительных органов, включая детали о деятельности "Гвардию наступу" МВД Украины.

Кроме того, шпион планировал узнать состав личного состава и перемещение военной техники ВСУ, что могло бы способствовать российским военным в координации атак.

ФСБ проверяла готовность своего агента к задачам, поручив ему собрать данные по расположению военных баз, медицинских учреждений и оборонных предприятий в регионе.

Шпион также намеревался получить информацию о механизированной бригаде ВСУ, используя женщину, у которой он снимал квартиру. Ее сын раньше служил в этой бригаде, но погиб на передовой

Деятельность агента была тщательно задокументирована СБУ, задержавшей его после подачи документов в полицию.

Задержанный оказался жителем Броварского района. ФСБ дистанционно завербовала заметив его пророссийскую позицию в социальных сетях.

За выполнение задач ворога, подозреваемый получал денежное вознаграждение.

В ходе обыска был обнаружен его мобильный телефон с подтверждениями связи с ФСБ.

Переписка изменника и служащего ФСБ. Фото: СБУ

Переписка изменника и служащего ФСБ. Фото: СБУ

Переписка изменника и служащего ФСБ. Фото: СБУ

Переписка изменника и служащего ФСБ. Фото: СБУ

Переписка изменника и служащего ФСБ. Фото: СБУ

Пока злоумышленнику предъявлено обвинение по статье о государственной измене, предусматривающей пожизненное заключение, и он находится под арестом.

Напомним, что на Харьковщине задержали коллаборанта, корректировавшего российские атаки в обход ПВО.

Ранее мы писали, что СБУ задержала предателя, дежурившего на российских блокпостах во время боев за Харьков.