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Сотрудничали с РФ и помогали оккупантам — двум чиновникам времен Януковича СБУ выдвинула подозрения

21 марта 2024 17:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сотрудничали с РФ и помогали оккупантам — двум чиновникам времен Януковича СБУ выдвинула подозрения
Экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник. Фото: УНИАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на двух топ-чиновников об их пророссийской деятельности, которые были у власти во время президентства Виктора Януковича. Речь идет об экс-министре образования и науки Дмитрии Табачнике и бывшем руководителе Государственной регистрационной службы Дмитрии Вороне. Чиновникам заочно выдвинули подозрения и осудили их соответственно на 15 и 12 лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 21 марта.

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Осуждение госпредателей Табачника и Вороны за пророссийскую деятельность

Как указывают в СБУ, оба экс-чиновника сейчас скрываются в России и на временно оккупированных территориях и продолжают там подрывную деятельность против Украины, сотрудничая с ФСБ. Следовательно, чиновникам заочно объявлено о подозрениях. Кроме тюремного заключения, у госпредателей также конфисковали имущество более чем на 200 млн грн.

"Табачник регулярно предоставлял оккупантам собственные прогнозы развития общественно-политической ситуации в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ. Он консультировал гауляйтеров Сальдо и Балицкого по вопросам проведения псевдореферендумов во временно оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, стало известно, что Табачник оказывал "методическую" помощь оккупантам по переформатированию образовательной отрасли согласно российским стандартам. Впоследствии чиновник вступил в должность советника Балицкого и вошел в состав путинской партии "Единая Россия".

"Ворона также был советником Балицкого. Именно он подготовил обращение к главе кремля, в котором предлагал наградить российских военных и коллаборантов, принимавших участие в захвате части территории на юге Украины", — добавили в СБУ.

В дополнение, предатель принимал участие в создании оккупационных органов на ВОТ и собирал так называемые "штаты единомышленников". Позже он стал "сенатором России от Запорожской области" и переехал в Москву.

"Оба предателя причастны к многочисленным фактам разграбления имущества местных аграриев и захвату их предприятий", — отметили в спецслужбе.

Суд признал виновными чиновников по факту госизмены, пособничества государству-агрессору и нарушения законов и обычаев войны. В настоящее время продолжаются меры по привлечению Табачника и Ворона к ответственности.

Скриншот сообщения СБУ
Скриншот сообщения СБУ
Скриншот сообщения СБУ
Скриншот сообщения СБУ

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили и осудили агента ФСБ, который отслеживал и сообщал данные о тяжелой дальнобойной артиллерии ВСУ.

Кроме того, в Николаеве задержан госпредатель, который наблюдал за передвижением ВСУ и передавал информацию российским силовикам.

СБУ
война
Виктор Янукович
россияне
Украина
чиновники
госизмена
подозрение

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