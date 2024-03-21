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Співпрацювали з РФ та допомагали окупантам — двом посадовцям часів Януковича СБУ висунула підозри

21 березня 2024 17:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Співпрацювали з РФ та допомагали окупантам — двом посадовцям часів Януковича СБУ висунула підозри
Ексміністр освіти та науки Дмитро Табачник. Фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Служба безпеки України зібрала доказову базу на двох топпосадовців про їх проросійську діяльність, які були при владі під час президентства Віктора Януковича. Йдеться про ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника та колишнього очільника Державної реєстраційної служби Дмитра Ворона. Чиновникам заочно висунули підозри та засудили їх відповідно на 15 та 12 років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram в четвер, 21 березня.

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Засудження держзрадників Табачника і Ворона за проросійську діяльність

Як вказують в СБУ, обидва експосадовці наразі переховуються в Росії та на тимчасово окупованих територіях і продовжують там підривну діяльність проти України, співпрацюючи з ФСБ. Відтак чиновникам заочно оголошено про підозри. Окрім тюремного ув'язнення, у держзрадників також конфіскували майно на понад 200 млн грн.
 
"Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Він консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького з питань проведення псевдореферендумів у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, стало відомо, що Табачник надавав "методичну" допомогу окупантам щодо переформатування освітньої галузі згідно з російськими стандартами. Згодом чиновник обійняв посаду радника Балицького та увійшов до складу путінської партії "Єдина Росія".
 
"Ворона також був радником Балицького. Саме він підготував звернення до очільника кремля, в якому пропонував нагородити російських військових та колаборантів, що брали учать у захопленні частини території на півдні України", — додали в СБУ.

На додаток, зрадник брав участь у створенні окупаційних органів на ТОТ та збирав так звані "штати однодумців". Пізніше він став "сенатором Росії від Запорізької області" і переїхав до Москви.
 
"Обидва зрадники причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств", — зазначили в спецслужбі.

Суд визнав винними посадовців за фактом держзради, пособництва державі-агресору та порушення законів та звичаїв війни. Наразі тривають заходи для притягнення Табачника і Ворона до відповідальності.

Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ
Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Дніпропетровській області викрили та засудили агента ФСБ, який відстежував та повідомляв дані про важку далекобійну артилерію ЗСУ.

Крім того, у Миколаєві затримали держзрадника, який спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію російським силовикам.

СБУ
війна
Віктор Янукович
росіяни
Україна
чиновники
держзрада
підозра

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