Суд заарештував агента ФСБ, який відстежував важку артилерію України
У Дніпропетровській області засудили агента ФСБ, який відстежував важку далекобійну артилерію ЗСУ. Зловмисник намагався виявити можливі бойові позиції артилеристів на прифронтовій території області.
Про це інформує пресслужба СБУ.
На Дніпропетровщині судили агента ФСБ
Зловмисника цікавили місця базування РСЗВ HIMARS та високоточних гаубиць М777. Також він фіксував наслідки повітряних атак агресора по енергооб’єктах у південній частині області.
Інформацію про "прильоти" він відправляв росіянам для підготовки нових та коригування повторних ракетно-дронових ударів.
Контррозвідка СБУ заарештувала зловмисника у жовтні 2022 року у Дніпропетровській області. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у держзраді в умовах воєнного стану та засудив його на 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала українську мережу чорних зброярів, вилучивши як вибухівку і стрілецьку зброю, так і навіть бойову техніку.
Водночас у Миколаєві затримали держзрадника, який спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію російським силовикам.
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