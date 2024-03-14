Суд заарештував агента ФСБ, який відстежував важку артилерію України

Силовики СБУ затримують агента ФСБ. Фото: пресслужба СБУ

У Дніпропетровській області засудили агента ФСБ, який відстежував важку далекобійну артилерію ЗСУ. Зловмисник намагався виявити можливі бойові позиції артилеристів на прифронтовій території області.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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Зловмисника цікавили місця базування РСЗВ HIMARS та високоточних гаубиць М777. Також він фіксував наслідки повітряних атак агресора по енергооб’єктах у південній частині області.

Силовик СБУ перевіряє телефон зловмисника. Джерело: СБУ

Інформацію про "прильоти" він відправляв росіянам для підготовки нових та коригування повторних ракетно-дронових ударів.

Листування зловмисника з російським офіцером. Джерело: СБУ

Контррозвідка СБУ заарештувала зловмисника у жовтні 2022 року у Дніпропетровській області. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у держзраді в умовах воєнного стану та засудив його на 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала українську мережу чорних зброярів, вилучивши як вибухівку і стрілецьку зброю, так і навіть бойову техніку.

Водночас у Миколаєві затримали держзрадника, який спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію російським силовикам.