СБУ ліквідувала українську мережу нелегальної торгівлі трофейною російською зброєю

Силовики СБУ та затриманий торгівець зброєю. Фото: пресслужба СБУ

Силовики Служби безпеки України ліквідували українську мережу чорних зброярів. У трьох регіонах України було вилучено як вибухівку і стрілецьку зброю, так навіть і бойову техніку.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства.

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Як повідомляється, силовики вилучили понад 60 кг вибухівки, снайперські гвинтівки, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва. Так, на Харківщині заарештовано місцевого, який хотів продати криміналітету цілий арсенал.

Він зберігав зброю у підземному схроні, який облаштував у лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі.

Вилучена зброя та ПТРК "Фагот". Джерело: СБУ

Під час огляду схованки було знайдено:

декілька ящиків з тротилом та пластидом;

снайперську гвинтівку Драгунова;

автомат АК-12;

боєприпаси до гранатометів та ПТРК "Фагот";

понад 13 тис. набоїв різного калібру.

Автомат АК-12, СВД та набої до гранатомета РПГ-7. Джерело: СБУ

Як стало відомо, зброю фігурант збирав на місцях колишнього базування російської армії під час битви за Харків.

Під Києвом також було знайдено декілька прихованих арсеналів, які залишив ворог під час відступу зі столичного регіону. Перший перебував у покинутому гаражі в одному із селищ Бучанського району. Там виявлено російський БРДМ з великокаліберним кулеметом.

Російська БРДМ-2, яку знайшли силовики. Джерело: СБУ

Крім цього, неподалік, у підземному схроні, було понад 150 пострілів до гранатометів та 15 російських бойових гранат. Схрони були знайдені двома мешканцями, які вирішили продати зброю кримінальним угрупованням.

На Дніпропетровщині було заарештовано місцевого, який хотів нелегально продати кулемет РПК-74. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.

Вилучений ручний кулемет РПК-74 із запасними прикладами. Джерело: СБУ

Крім кулемета у зловмисника було вилучено:

два автомати АК-74;

чотири бойові гранати;

понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.

Вилучений автомат АК-74. Джерело: СБУ

Силовик СБУ оглядає автомат АК-74. Джерело: СБУ

Відомство всім фігурантам повідомило про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всім загрожує до семи років тюрми. Після процесуальних дій вся зброя буде передана до підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві затримали держзрадника, який спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію російській ФСБ.

Водночас контррозвідка СБУ затримала диверсанта, який намагався підірвати лінії електроживлення залізничних колій на Харківщині та знищити рухомий склад поблизу вузлової станції.