СБУ ликвидировала украинскую сеть нелегальной торговли трофейным российским оружием

Силовики СБУ и задержанный торговец оружием. Фото: пресс-служба СБУ

Силовики Службы безопасности Украины ликвидировали украинскую сеть черных оружейников. В трех регионах Украины была изъята как взрывчатка и стрелковое оружие, так даже и боевая техника.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

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Как сообщается, силовики изъяли более 60 кг взрывчатки, снайперские винтовки, крупнокалиберные пулеметы и новейшие автоматы российского производства. Так, в Харьковской области арестован местный, который хотел продать криминалитету целый арсенал.

Он хранил оружие в подземном тайнике, который обустроил в лесопосадке в деоккупированном Изюмском районе.

Изъятое оружие и ПТРК "Фагот". Источник: СБУ

Во время осмотра тайника было найдено:

несколько ящиков с тротилом и пластидом;

снайперскую винтовку Драгунова;

автомат АК-12;

боеприпасы к гранатометам и ПТРК "Фагот";

более 13 тыс. патронов разного калибра.

Автомат АК-12, СВД и патроны к гранатомету РПГ-7. Источник: СБУ

Как стало известно, оружие фигурант собирал на местах бывшего базирования российской армии во время битвы за Харьков.

Под Киевом также были найдены несколько скрытых арсеналов, оставленные врагом во время отступления из столичного региона. Первый находился в заброшенном гараже в одном из поселков Бучанского района. Там обнаружена российская БРДМ с крупнокалиберным пулеметом.

Российская БРДМ-2, которую обнаружили силовики. Источник: СБУ

Кроме этого, неподалеку, в подземном тайнике, находилось более 150 выстрелов для гранатометов и 15 российских боевых гранат. Хранилища были найдены двумя жителями, которые решили продать оружие криминальной группировке.

В Днепропетровской области был арестован местный, который хотел нелегально продать пулемет РПК-74. Фигурант подыскивал потенциальных клиентов среди представителей криминальных кругов, с которыми поддерживал связи.

Изъятый ручной пулемет РПК-74 с запасными примерами. Источник: СБУ

Кроме пулемета у злоумышленника были изъяты:

два автомата АК-74;

четыре боевых гранаты;

более 1,3 тыс. патронов разного калибра.

Изъятый автомат АК-74. Источник: СБУ

Силовик СБУ осматривает автомат АК-74. Источник: СБУ

Ведомство всем фигурантам сообщило о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Всем грозит до семи лет тюрьмы. После процессуальных действий все оружие будет передано в подразделения ВСУ.

Напомним, ранее в Николаеве задержали госизменника, который наблюдал за передвижением ВСУ и передавал информацию российской ФСБ.

В то же время контрразведка СБУ задержала диверсанта, пытавшегося взорвать линии электропитания железнодорожных путей в Харьковской области, и уничтожить подвижной состав вблизи узловой станции.